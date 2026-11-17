El Azkena Rock Festival celebra su 25 aniversario con la distribución por días de un cartel que reúne a cerca de 60 artistas. Los días 17, 18 y 19 de junio de 2027, Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz, volverá a convertirse en punto de encuentro para varias generaciones de amantes del rock’n’roll, con una programación que recorre el hard rock, el punk, la americana, el blues y los sonidos de raíces.

La jornada inaugural del jueves estará encabezada por Marilyn Manson y Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators, junto a nombres como John Garcia, Rival Sons y The Southern River Band.

El viernes llegará uno de los días más destacados del aniversario, con Patti Smith Quartet y Wilco al frente de una programación que también incluye a 16 Horsepower, Billy Bragg, Billy Talent, The Waterboys, Nick Lowe & Los Straitjackets y Girls Against Boys, entre otros.

El sábado, Bad Religion pondrá el broche punk a la celebración. Les acompañarán Dave Alvin & The Guilty Ones, American Aquarium, Beth Hart, Michael Monroe plays Hanoi Rocks, Cockney Rejects, Foxy Shazam y Old 97’s, además de las bandas estatales Cala Vento y Marte Lasarte.

El festival volverá a contar con sus espacios Trashville y Strawhouse, que ampliarán la programación con propuestas de garage, psychobilly, rockabilly, blues y americana. Entre sus participantes figuran Demented Are Go, Wild Billy Childish & CTMF, Bob Log III, Hayseed Dixie, Joana Serrat y Lilly Hiatt.