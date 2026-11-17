La Champions League de baloncesto (BCL) encara su cuarta jornada con la participación de los cuatro equipos españoles en liza: Asisa Joventut, Unicaja Málaga, Surne Bilbao y UCAM Murcia. La competición que se emite en directo y gratis en Teledeporte y RTVE Play.

Esta vez, las cámaras de RTVE serán testigos de los partidos que disputen el Asisa Joventus contra el Oporto portugués, este martes a las 20:30 horas, y el Unicaja de Málaga contra el BK Kvis Pardubice checo, el miércoles a la misma hora.

El Asisa Joventut se volverá a toparse con el Oporto para tratar de mantener el liderato del grupo H de la Liga de Campeones de la FIBA. Los catalanes, líderes invictos de dicho grupo con un balance de 3-0, volverán a jugar contra el equipo portugués, al que ya se midió en la anterior jornada en tierras lusas, con victoria verdinegra por un contundente 64-81.

El equipo dirigido por Dani Miret es muy favorito ante el Oporto, por lo que no se puede permitir una derrota que supondría una gran sorpresa, ya que el Telekom Bonn alemán, segundo del grupo, está a tan sólo un triunfo de diferencia, y los badaloneses aún tienen que jugar ante ellos a domicilio.

El Asisa Joventut llega a este partido después de romper la mala racha en la Liga Endesa, donde acumulaban tres derrotas consecutivas, tras vencer al Casademont Zaragoza por 99-94 en un duelo que no se decidió hasta el último minuto.

En el duelo disputado en la primera vuelta en Oporto (64-81), el Asisa Joventut fue muy superior, con un Nico Laprovittola muy acertado desde el perímetro (23 puntos, 6/9 en triples). En los portugueses tan sólo dos jugadores superaron los 10 puntos, por lo que la clave será mantener el mismo nivel defensivo.

En el otro partido del grupo, el Telekom Bonn alemán se medirá al colista, el Herzliya israelí, por lo que es previsible que catalanes y alemanes se jueguen el liderato en la próxima jornada.

Unicaja, contra el colista

Por su parte, el Unicaja de Málaga recibe en el Martín Carpena al colista del grupo E, el BK KVIS Pardubice checo, este miércoles 18 de noviembre a partir de las 20:30 horas.

Los jugadores entrenados por Txus Vidorreta son líderes del grupo con tres victorias en los tres partidos que ha disputado en la Champions League, incluído el partido que ganó al Pardubice en su cancha en la segunda jornada (63-79). El objetivo es lograr un nuevo triunfo ante un rival muy inferior y mantener el liderato a falta de dos jornada por disputarse.

El conjunto malagueño llega al encuentro después de remontar once puntos para ganar al FIATC Girona en el Martín Carpena (82-70) en la Liga Endesa, en un partido de protagonismos compartidos entre el pívot Willy Hernangómez, autor de doce puntos, ocho rebotes y 22 de valoración, y el escolta norteamericano Cameron Hunt, máximo anotador con quince puntos.

Hora y dónde ver en TV la cuarta jornada de la Champions League de baloncesto

Martes 17 de noviembre

20:30 horas: Baloncesto. Basketball Champions League. 7ª jornada. Asisa Joventut - FC Porto. Teledeporte y RTVE Play

Miércoles 18 de noviembre

20:30 horas: Baloncesto. Basketball Champions League. 7ª jornada. Unicaja Málaga - Bk Kvis Pardubi. Teledeporte y RTVE Play