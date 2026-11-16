Vivir del cuento, literalmente, es una tarea muy difícil. En nuestro país, solo el 16,4% de quienes se dedican a escribir en España puede vivir exclusivamente de sus letras. "O sea, que solo ocho de cada diez escritores tienen que combinar este trabajo con otros para poder cenar caliente", expone Lorena Macías en el podcast Influ-realismo Mágico.

Las cifras las recoge la Asociación Colegial de Escritores de España. Sin embargo, últimamente, si uno echa un vistazo a las redes sociales, donde todo son clubs de lectura, bookoters, influencers publicando libros o fenómenos literarios de parangón internacional, parece que la cosa está más boyante de lo que en realidad es.

Para analizar el fenómeno de los fenómenos y desmontar un poco la fantasía editorial, la Hazme ha llevado a su podcast a David Trías, editor literario de Penguin Random House y a Puri Vicente, especialista en marketing editorial y que, además, gestiona el perfil @sinpaginasenblanco, donde hace recomendaciones literarias a más de 40 mil seguidores.

El fenómeno literario: ¿nace o se hace?

Durante la charla con David y Puri, Macías saca a relucir uno de los grandes fenómenos literarios de los últimos años a nivel internacional: La asistenta. Un bestseller que en España se editó bajo uno de los sellos de Penguin. "Me levanta cierta sospecha que muchos influencer a la vez saliesen recomendando el lirbo", le deja caer la presentadora a Trías. David Trías, responsable también de sellos como Plaza & Janés, Aguilar y Ediciones B, reconoce que sí hubo una campaña de marketing, pero recuerda que los editores seguían ya seguían la pista de la novela de Freida McFadden cuando aún no era un fenómeno.

Cuando la publicaron en España, hubo recomedaciones espontáneas, tras las cuales activaron una campaña de marketing. "Arrancó modestamente y luego después llegó el fenómeno", cuenta en el último episodio de Influ-realismo Mágico. El caso le sirve para explicar cómo se cruzan dos procesos. Por un lado, están las recomendaciones que surgen de forma espontánea, capaces de disparar el interés por un título. "Por otro, el trabajo de las editoriales, que siguen lo que ocurre en redes para detectar qué libros y autores empiezan a despuntar". Trías recuerda que la televisión ya tenía ese poder cuando Mercedes Milá hablaba de libros como La enzima prodigiosa. Hoy, un vídeo en TikTok puede despertar esa misma curiosidad y hacer que un título empiece a circular de un país a otro.

A Lorena Macías le interesa todo lo que sucede entre ese primer interés y el momento en que alguien sale de una librería con el libro bajo el brazo. ¿Quién decide qué se publica? ¿Quién lo escribe realmente? ¿Y quién consigue que llegue a los lectores?

Una firma llena y pocas ventas en librerías

"Los seguidores no son imprescindibles, pero ayudan", resume Trías. Una audiencia numerosa facilita que el lanzamiento se conozca y puede llenar una firma, tal y como apuntó hace unos días en redes la escritora y periodista Nerea Pérez de las Heras. La respuesta en librerías es otra historia. "El hecho de tener millones de seguidores no te garantiza la venta del libro", corrobora. Lo ve también en sentido inverso, con autores que venden ejemplares aunque convoquen a poca gente en las firmas. El editor cuenta que llegan a rechazar propuestas de creadores cuando consideran que "el tema no da para un libro".

La conversación llega también a quién escribe cuando en la cubierta figura el nombre de una celebridad, los llamados ghostwriters, del que recientemente se ha hecho eco la serie Segunda Temporada. Trías explica que "cada vez predomina más el término colaborador" y que el nombre de quien ha ayudado a escribir el libro puede aparecer en la portadilla o en el prólogo.

Influ-Realismo Mágico Influ-realismo Mágico - Vivir del cuento, con David Trías y Puri Vicente | 3x05 rne audio

¿La IA escribirá las novelas del futuro?

La pregunta por la autoría toma otro rumbo cuando se habla de autoedición e inteligencia artificial. El editor dice que ya detectan títulos autopublicados con IA y pide cautela cuando abordan temas como la psicología o la nutrición. "Sigo pensando que prevalecerá el criterio del lector", concluye. El editor dice que ya detectan libros autopublicados con IA y pide especial cautela cuando tratan asuntos como la psicología o la nutrición.