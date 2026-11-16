Monkey Week cumple 18 años. Recurriendo al tópico, podríamos decir que alcanza en este 2026 su mayoría de edad. Aunque lo cierto es que hace ya mucho tiempo que esta cita se consolidó como uno de los encuentros más especiales del calendario musical. Desde su primera edición, celebrada en 2009 en El Puerto de Santa María, el festival nació con la vocación de convertirse en un punto de encuentro imprescindible para el sector musical de nuestro país y en una plataforma para artistas emergentes. Una oportunidad para descubrir hoy la música del mañana, decían entonces. Una promesa que Monkey Week ha cumplido con creces y que volverá a hacerse realidad del 19 al 21 de noviembre.

Como desde aquella primera edición, Radio 3 volverá a estar presente en Monkey Week con una programación especial que recogerá el espíritu vibrante del festival y contará con muchos de los grupos y solistas que llenarán de música los diferentes espacios y locales de El Puerto de Santa María durante esos días.

La programación arrancará con una edición especial de Generación Ya, el viernes 20 a partir de las 16:00 h, con la presencia de Broke Carrey, Meritxell de Soto, Sedientos de Cumbia y Carmen Lancho.

Al día siguiente llegará la ya tradicional fiesta de Capitán Demo (sábado 21, a las 15:00 h), con las actuaciones de Pablo y los Ciervos Dorados, Nenazas y Laura Katze.

Y, justo antes, ese mismo sábado de 12:00 a 14:00 h, celebraremos una nueva edición de la Batalla de Bandas de Radio 3, que tendrá lugar un año más en el recinto de acceso gratuito situado en el parque Calderón. Cerca de una quincena de grupos pasarán por el escenario para interpretar sus canciones en directo en apenas dos horas. Los Nastys, Alba Morena, Victorias, Jade4, Me Acuerdo de Todo, Anne Lukin, Marte Lasarte, Orina, La Jvnta, Construimos Escaleras, Toldos Verdes, Asia Menor,Colectivo Da Silva, Nico y Jordi Ganchitos serán algunos de nuestros invitados e invitadas en una jornada que, como siempre, promete ser inolvidable.