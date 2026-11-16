Encaramos la tercera semana de noviembre, en la que el fútbol de selecciones sigue siendo protagonista, junto a las competiciones continentales en baloncesto y waterpolo. Una semana en la que también tendrá mucha presencia el deporte femenino con la disputa de la tercera ronda de la Copa de la Reina que se aplazó por la muerte de Jesús de Miguel y la clasificación para la Eurobasket femenino de 2027. Todo ello, gratis y en abierto a través de Teledeporte y RTVE Play.

La semana comienza con el último gran partido que nos depara la fase de grupos de la Nations League, todo un Alemania-Países Bajos que decidirá qué dos selecciones acceden a los cuartos de final del grupo A2. Antes, en RTVE Play se emite el programa 'Fútbol de Calle', con un repaso a lo más destacado de la derrota de España contra Inglaterra en la noche del domingo y un análisis de lo que vaya a acontecer en el estadio Olímpico de Berlín.

El martes será el turno de la Rojita, que está aprovechando el parón de selecciones para disputar varios partidos amistosos que le sirvan de preparación de cara al Europeo del año que viene. El martes, la selección sub-21 se medirá a Albania. Por su parte, la selección española de fútbol sub-17 se estrena en el Mundial de Catar. El jueves, RTVE retransmite el partido inaugural entre la anfitriona Catar contra Panamá y el viernes llega el debut de España contra China. España está encuadrada en el grupo H junto al gigante chino, Fiyi y Marruecos.

En baloncesto, se disputa una nueva jornada de la Basketball Champions League para los equipos españoles. Esta semana es el turno del Asisa Joventut y el Unicaja de Málaga, que buscarán mantener los lideratos de sus respectivos grupos. La 'Penya' se vuelve a medir el martes al Porto portugués mientras que los malagueños reciben al Bk Kvis Pardubi, colista de su grupo.

Esta semana también hay deporte femenino de altura. Para empezar, el martes la selección española de baloncesto cierra la tanda de primeros partidos de clasificación para el Eurobasket 2027 viajando a Porec para enfrentarse a Croacia con el objetivo de conseguir el pleno de victorias en esta ventana y dejar encaminada su clasificación hacia el Eurobasket del próximo verano.

También se disputa uno de los partidos de la Copa de la Reina que se aplazaron por la muerte de Jesús de Miguel. Se trata del Celta de Vigo - RCD Espanyol. Y entre semana, nos adentramos en la jornada 10 de la Liga Guerreras de balonmano con el partido Conservas Orbe Zendal Porriño - Atlético Guardés.

¡Consulta nuestra agenda para no perderte ningún evento!

Programación deportiva en Teledeporte y RTVE Play la semana del 16 al 20 de noviembre

Lunes 16 de noviembre

19:45 horas: 'Fútbol de Calle'. RTVE Play

20:45 horas: Fútbol. UEFA Nations League. 6ª jornada. Alemania - Países Bajos (Berlín, Alemania). Teledeporte y RTVE Play

20:45: Fútbol. UEFA Nations League. 6ª jornada. Alemanya - Països Baixos (Berlín, Alemanya). Emisión en catalán. La 2Cat y RTVE Play

Martes 17 de noviembre

18:00 horas: Baloncesto. Clasificación Campeonato de Europa femenino. 9ª jornada. Croacia - España (PoreČ, Croacia). Teledeporte y RTVE Play

19:00 horas: Fútbol. Amistoso selección sub-21. Albania - España (Tirana, Albania). Teledeporte y RTVE Play

20:30 horas: Baloncesto. Basketball Champions League. 7ª jornada. Asisa Joventut - FC Porto. Teledeporte y RTVE Play

20:30 horas: Waterpolo. Champions League. 4ª jornada. VK Novi Beograd Tehnomanija - Zodiac CN Atlètic Barceloneta. Teledeporte y RTVE Play

Miércoles 18 de noviembre

19:00 horas: Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. 10ª jornada. Conservas Orbe Zendal Porriño - Atlético Guardés. Teledeporte y RTVE Play

20:30 horas: Baloncesto. Basketball Champions League. 7ª jornada. Unicaja Málaga - Bk Kvis Pardubi. Teledeporte y RTVE Play

Jueves 19 de noviembre

16:30 horas: Fútbol. Copa Mundial sub-17. Encuentro Inaugural Catar - Panamá (Doha, Catar). Teledeporte y RTVE Play

19:00 horas: Fútbol. Copa de la Reina 2026. 3ª ronda. Celta de Vigo - RCD Espanyol. Teledeporte y RTVE Play

Viernes 20 de noviembre

12:00 horas: Fútbol. Sorteo UEFA Nations League. Cuartos de final y play-offs de ascenso (Nyon, Suiza). Teledeporte y RTVE Play

15:00 horas: Fútbol. Copa Mundial sub-17. España - China (Doha, Catar). Teledeporte y RTVE Play

20:45 horas: Baloncesto U22. 9ª jornada. Burgos Grupo de Santiago - Valencia Basket. Teledeporte y RTVE Play