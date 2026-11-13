Luto en la moda: Muere Alfonso Pérez, el director creativo de la firma Ángel Schlesser

"Con profunda tristeza despedimos a Alfonso Pérez, director creativo de ÁNGEL SCHLESSER". Con estas palabras la firma de moda despide a su director creativo, que cogió las riendas de la firma en julio de 2022. Su formación en Bellas Artes marcó su trabajo: Alfonso sentía la moda como una disciplina artísticas y sus colecciones se destacaban por las técnicas artesanales de la artesanía aplicadas al textil. "Alfonso vivía su trabajo con pasión, entrega y discreción. Quienes tuvimos la suerte de trabajar a su lado pudimos verlo cada día en el cuidado con el que hacía cada prenda y en la atención que dedicaba a cada persona.

"Hoy queremos recordarlo junto a su familia, sus compañeras María y Estefanía, su cuadrilla de desfiles (Martín, Estrella y Rubén), sus amigos de Asturias -Daniel, Fran, etc., su amigo Jorge, sus clientas, sus compañeros, su musa Marta y todas las otras personas que compartieron con él su vida y su trabajo. Gracias, Alfonso, por todo lo que nos diste y por la pasión con la que creabas. Te vamos a echar mucho de menos".

Desfile de Ángel Schlesser

Moda, pero con arte

Alfonso se formó en Bellas Artes y siempre entendió la moda como otra rama más del arte. Muchas de sus prendas se podían colgar en la pared, como una pintura, o exponerse en un pedestal, como una escultura. Esto no jugó siempre a su favor. Por lo general, la moda que se muestra y consume se rige por parámetros convencionales y por un regla: tiene que ser fácil de llevar. El trabajo de Alfonso despreciaba lo convencional y no tenía reglas.

En sus colecciones destacó la colaboración con la artista Estrella Poza. De su unión salieron piezas rotundas, con un potente y rotundo estilo vanguardista que desafiaba el rigor de la costura. Alfonso Pérez disfrutaba del proceso de creación, buscando siempre nuevas formas de expresión, artística y emocional. ""Parto de la nada, de la ausencia, y voy creando volúmenes y formas. Voy desde los patrones más limpios y puros hasta los más complejos, y todo encaja desde lo emocional", decía a RTVE.

Una firma, varios diseñadores

La firma la fundó el señor Ángel Fernández Ovejero, conocido por todos como Ángel Schlesser, -le dieron el Premio Nacional de Moda en 2022- en 1983 y llegó a lo más alto como bandera de la elegancia minimalista. En 2016, el modista vendió el 75% de su marca al empresario español Óscar Areces y cuatro meses salió de la casa. Su puesto lo ocuparon después Carolina Menéndez, que ya estaba en la empresa, y después los diseñadores Daniel Rabaneda, Juan Carlos Mesa, el dúo formado por Jaime Beltrán y Cristina Munuera y Alfonso Pérez.

"Un gran profesional, una persona maravillosa, un ejemplo para todos nosotros. Descanse en paz y que lleve el cariño de todos sus compañeros", dice Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME).

Descansa en paz.