Moda

Luto en la moda: Muere Alfonso Pérez, el director creativo de la firma Ángel Schlesser

Muere Alfonso Pérez, diseñador de Ángel Schlesser

Muere Alfonso Pérez, diseñador de Ángel SchlesserEFE

Rafael Muñoz
Rafael Muñoz

"Con profunda tristeza despedimos a Alfonso Pérez, director creativo de ÁNGEL SCHLESSER". Con estas palabras la firma de moda despide a su director creativo, que cogió las riendas de la firma en julio de 2022. Su formación en Bellas Artes marcó su trabajo: Alfonso sentía la moda como una disciplina artísticas y sus colecciones se destacaban por las técnicas artesanales de la artesanía aplicadas al textil. "Alfonso vivía su trabajo con pasión, entrega y discreción. Quienes tuvimos la suerte de trabajar a su lado pudimos verlo cada día en el cuidado con el que hacía cada prenda y en la atención que dedicaba a cada persona.

"Hoy queremos recordarlo junto a su familia, sus compañeras María y Estefanía, su cuadrilla de desfiles (Martín, Estrella y Rubén), sus amigos de Asturias -Daniel, Fran, etc., su amigo Jorge, sus clientas, sus compañeros, su musa Marta y todas las otras personas que compartieron con él su vida y su trabajo. Gracias, Alfonso, por todo lo que nos diste y por la pasión con la que creabas. Te vamos a echar mucho de menos".

Desfile de Ángel Schlesser

Desfile de Ángel Schlesser

Moda, pero con arte

Alfonso se formó en Bellas Artes y siempre entendió la moda como otra rama más del arte. Muchas de sus prendas se podían colgar en la pared, como una pintura, o exponerse en un pedestal, como una escultura. Esto no jugó siempre a su favor. Por lo general, la moda que se muestra y consume se rige por parámetros convencionales y por un regla: tiene que ser fácil de llevar. El trabajo de Alfonso despreciaba lo convencional y no tenía reglas.

En sus colecciones destacó la colaboración con la artista Estrella Poza. De su unión salieron piezas rotundas, con un potente y rotundo estilo vanguardista que desafiaba el rigor de la costura. Alfonso Pérez disfrutaba del proceso de creación, buscando siempre nuevas formas de expresión, artística y emocional. ""Parto de la nada, de la ausencia, y voy creando volúmenes y formas. Voy desde los patrones más limpios y puros hasta los más complejos, y todo encaja desde lo emocional", decía a RTVE.

Una firma, varios diseñadores

La firma la fundó el señor Ángel Fernández Ovejero, conocido por todos como Ángel Schlesser, -le dieron el Premio Nacional de Moda en 2022- en 1983 y llegó a lo más alto como bandera de la elegancia minimalista. En 2016, el modista vendió el 75% de su marca al empresario español Óscar Areces y cuatro meses salió de la casa. Su puesto lo ocuparon después Carolina Menéndez, que ya estaba en la empresa, y después los diseñadores Daniel Rabaneda, Juan Carlos Mesa, el dúo formado por Jaime Beltrán y Cristina Munuera y Alfonso Pérez.

"Un gran profesional, una persona maravillosa, un ejemplo para todos nosotros. Descanse en paz y que lleve el cariño de todos sus compañeros", dice Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME).

Descansa en paz.