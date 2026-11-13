Extra-Sí viaja a Ibiza: ¿a qué suena la isla?

Cierra los ojos y pon una canción. Si escuchas el sonido relajante de las olas, melodías envolventes o bombos que te hacen mover la cabeza siguiendo un ritmo constante, probablemente estés pensando en Ibiza. Pero ¿es realmente así? ¿Qué hace que una canción suene a isla? ¿Es la música, quien la pincha, el lugar donde suena o la manera en que se comercializa?

Estas son algunas de las preguntas que abren la segunda temporada de Extra-Sí, el podcast de Radio 3 Extra. Después de recorrer la historia de la mákina en su primera entrega, Guillermo Sola emprende un nuevo viaje sonoro para investigar cómo se construyó la imagen musical de Ibiza, cómo se consolidó su particular identidad durante los años 2000 y qué queda hoy de aquel mito.

La nueva temporada consta de seis episodios que combinan música, datos y testimonios de quienes vivieron aquella época o la estudian desde diferentes perspectivas: DJs, productores, profesionales de la industria musical, investigadores y residentes de la isla. El objetivo no es quedarse en la nostalgia, sino contrastar relatos, cuestionar tópicos y escuchar también las voces que discrepan.

Extra-Sí inicia una nueva aventura. Ya puedes escuchar el episodio de presentación, ¿Por qué Ibiza?, y cada viernes tendrás una nueva entrega de esta segunda temporada.

Extra-Sí Extra Sí - 2x00 | ¿Por qué Ibiza? - 13/11/26 Partiendo de un testimonio de la temporada anterior, viajamos de la mákina a Ibiza para entender el origen de su imaginario sonoro. rne audio

Los nuevos episodios

¿A qué suena Ibiza? Del balearic beat de los años ochenta al llamado «sonido Ibiza» de los 2000. ¿Existe realmente una música que podamos identificar con la isla o es, sobre todo, una etiqueta?

Del balearic beat de los años ochenta al llamado «sonido Ibiza» de los 2000. ¿Existe realmente una música que podamos identificar con la isla o es, sobre todo, una etiqueta? La isla que nunca duerme. ¿Qué hace especial la experiencia de club? La noche, el turismo, las cabinas y las reglas de un universo que convirtió la fiesta en una de sus principales señas de identidad.

¿Qué hace especial la experiencia de club? La noche, el turismo, las cabinas y las reglas de un universo que convirtió la fiesta en una de sus principales señas de identidad. Deejays. El DJ pasa de seleccionar y mezclar música a convertirse en el gran protagonista de los carteles. ¿Cómo se produce esa transformación y qué hay detrás de una profesión que mueve millones?

El DJ pasa de seleccionar y mezclar música a convertirse en el gran protagonista de los carteles. ¿Cómo se produce esa transformación y qué hay detrás de una profesión que mueve millones? Una isla, muchos sonidos. House, trance, progressive y otros estilos que convivieron bajo un mismo nombre. Un recorrido por la diversidad musical que se esconde tras la etiqueta Ibiza.

House, trance, progressive y otros estilos que convivieron bajo un mismo nombre. Un recorrido por la diversidad musical que se esconde tras la etiqueta Ibiza. Ibiza, exportada. Recopilatorios, sellos discográficos y marcas. ¿Cómo consigue un lugar convertir su identidad musical en un producto reconocible y exportable a todo el mundo?

Recopilatorios, sellos discográficos y marcas. ¿Cómo consigue un lugar convertir su identidad musical en un producto reconocible y exportable a todo el mundo? La memoria de Ibiza. ¿Qué queda de aquel imaginario? ¿Cómo pervive la esencia de una isla que marcó la cultura de club internacional durante los primeros años del siglo XXI?

Con esta nueva entrega, Extra-Sí vuelve a reivindicar el papel de Ibiza en la historia de la música electrónica y la cultura de club, pero sin dar nada por sentado. Una investigación que plantea preguntas, revisa los relatos establecidos y busca a sus protagonistas para entender cómo se construye un sonido y cuándo un lugar acaba convirtiéndose en música.

La primera temporada: Himnos y raíces de la música mákina