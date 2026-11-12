Hora y dónde ver gratis en TV el Campeonato de España de natación en piscina corta

Los mejores nadadores del país se dan cita desde este jueves 12 de noviembre hasta el domingo 15 en los Campeonatos de España de natación en piscina corta que albergará el centro M86 de Madrid. Todo el evento se podrá ver íntegro en Teledeporte y RTVE Play.

Carles Coll, vigente campeón del mundo y de Europa, y Carmen Weiler, oro continental, acapararán todas las miradas en estos nacionales en los que se pondrán en juego los últimos billetes para los Mundiales que se disputarán el próximo mes de diciembre en Pekín.

Para la universal, Coll, de 25 años, ya tiene asegurada su presencia tras subir a lo más alto del podio en la final de los 200 braza de los Mundiales de piscina corta disputados en 2024 en Budapest. Medalla de oro que el nadador tarraconense volvió a colgarse un año después en los Europeos de piscina de 25 metros celebrados en la ciudad polaca de Lublin, tras imponerse, entre otros, al plusmarquista mundial, el neerlandés Caspar Corbeau.

Carles Coll no tuvo la oportunidad de poder repetir esos éxitos en los Europeos de piscina larga disputados este verano en París, en los que no pudo participar tras no poder acudir a las pruebas de selección a causa de los problemas burocráticos que le impidieron salir de Estados Unidos, donde entrena a las órdenes del español Sergi López.

Nada impedirá, sin embargo, al catalán competir en los Nacionales que se disputarán en el Centro de Natación M-86, un escenario que no puede traer mejores recuerdos a Coll que la última vez que nadó en la piscina madrileña estableció cinco nuevas plusmarcas nacionales camino de los Mundiales de Budapest. En esta ocasión, el nadador del CN. Sabadell está inscrito en tres pruebas individuales: los 50, 100 y 200 braza.

Carmen Weiler, Hugo González y las estrellas emergentes

Por su parte, la otra gran estrella de estos campeonatos es Carmen Weiler, vigente campeona de Europa de los 200 espalda en piscina corta y que todavía no tiene asegurada su participación en los Mundiales de Pekín. Weiler, que tampoco pudo participar este verano en los Europeos de París aquejada de una dolencia en los hombros, buscará el billete para la capital china tanto en los 100 como en los 200 espalda.

Dos de las pruebas más esperadas de los campeonatos ya que si en los 100 Weiler tendrá que medirse a la jovencísima Irene Ciércoles, la nueva sensación de la natación española, en los 200 la pupila de Sergi López contará con una durísima rival en Estella Tonrath.

Otra de las grandes estrellas en la piscina madrileña será Hugo González, que se aseguró una plaza en el equipo que participará en los Mundiales de Pekín tras subir este verano al podio en los Europeos de París, pondrá a prueba su resistencia con un agotador programa. Hasta en ocho pruebas distintas figura inscrito el nadador balear: 100 y 200 espalda, 100 estilos, 100 mariposa, 100 braza, 100, 200 y unos novedosos 400 libre.

Tampoco faltará a la cita Laura Cabanes, pese a que, como Hugo González, ya tiene asegurado el pasaporte para la capital china tras colgarse la medalla de bronce en los 200 mariposa en los Europeos de París. La nadadora ciudadrealeña, de 20 años, competirá, además de en los 100 y 200 mariposa, en los 200 libre y los 200 estilos, donde protagonizará un intenso duelo con Emma Carrasco, que llega a Madrid dispuesta a resarcirse del varapalo que supuso quedarse fuera de los Europeos de piscina larga de París.

Otras dos perlas emergentes de la natación nacional que ya tienen garantizado su billete mundialista son Irene Ciércoles, de tan sólo 16 años, y Luca Hoek, de 18. Ambos quieren cuajar un gran campeonato que confirme su tremenda progresión. Hoek logró una gran cuarta plaza en la final de los 100 libre en los Europeos de París. Ahora en Madrid competirá en los 50, 100 y 200 libre.

Igualmente ilusionante fue la actuación de Ciércoles en la capital francesa, donde la turolense, que nadará en Madrid los 50 y 100 libre, así como los 50, 100 y 200 espalda, logró una brillante quinta plaza en la final de los 100 espalda en su estreno en una gran competición absoluta.

Estos Campeonatos de España al tratarse de la modalidad Open están abiertos a otras estrellas internacionales que quieren competir en Madrid. Es el caso de la canadiense Kylie Masse, el irlandés Daniel Wiffen, vigente campeón olímpico de los 800 libre, y el también canadiense Josh Liendo, plata en los 100 mariposa en los Juegos de París.

Hora y dónde ver el Campeonato de España en piscina corta

Jueves 12 de noviembre

10:00 horas: Natación. Campeonato de España absoluto ‘Open P25’. Sesión matinal (Madrid). Teledeporte y RTVE Play

18:00 horas: Natación. Campeonato de España absoluto ‘Open P25’. Sesión vespertina (Madrid). Teledeporte y RTVE Play

Viernes 13 de noviembre

10:00 horas: Natación. Campeonato de España absoluto ‘Open P25’. Sesión matinal (Madrid). Teledeporte y RTVE Play

18:00 horas: Natación. Campeonato de España absoluto ‘Open P25’. Sesión vespertina (Madrid). Teledeporte y RTVE Play

Sábado 14 de noviembre

10:00 horas: Natación. Campeonato de España absoluto ‘Open P25’. Sesión matinal (Madrid). Teledeporte y RTVE Play

18:00 horas: Natación. Campeonato de España absoluto ‘Open P25’. Sesión vespertina (Madrid). Teledeporte y RTVE Play

Domingo 15 de noviembre

10:00 horas: Natación. Campeonato de España absoluto ‘Open P25’. Sesión matinal (Madrid). Teledeporte y RTVE Play

17:30 horas: Natación. Campeonato de España absoluto ‘Open P25’. Sesión vespertina (Madrid). Teledeporte y RTVE Play