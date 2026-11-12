Un milagro en medio de las montañas: 'La piel hembra', de Elaine Vilar

La idea inicial parecía ser un cuento. Un pueblo perdido en las montañas, un grupo de mujeres hartas, un milagro que sobreviene y las deja embarazadas a todas a la vez. Pero la historia fue creciendo ante los ojos de la escritora y dramaturga Elaine Vilar Madruga (La Habana, 1989), que al final le dio forma de un libro de más de 600 páginas; una epopeya sobre la fe, el deseo y el poder. En su entrevista con Página Dos, Vilar habla de La piel hembra (Barrett) y de la rabia ancestral de las mujeres ignoradas.

Al cielo con ella Elaine Vilar: "El ser madre es un acto que no termina jamás" Ver ahora

Esta nueva novela de la escritora cubana, que también ha publicado La tiranía de las moscas, Las cavidades o El cielo de la selva, parte de un hecho misterioso. Todas las mujeres de un pueblo perdido en las montañas experimentan una extraña calentura y, una noche, sintiéndose llamadas por dios, escapan de sus casas. Al día siguiente reaparecen cubiertas de un polvo dorado y embarazadas. Todas dicen ser la madre del nuevo mesías. Este suceso trastoca de raíz el orden y somete las estructuras patriarcales a una tensión insostenible.

El cuerpo terrenal se convierte en sagrado

La geografía en La piel hembra transcurre en la dualidad entre la montaña y el llano, la cárcel y el refugio, el tránsito entre la vida y la muerte. Cuba no se nombra explícitamente, pero su presencia se intuye entre las páginas. Vilar Madruga rehuye etiquetar la novela como terror o realismo mágico, pero sí habla de mística, de política cotidiana y de los peligros del mesianismo, el opio de los pueblos desesperados, así como de la ingenuidad de la fe cuando es manipulada por el poder.

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La piel hembra invita al lector a reflexionar sobre el aislamiento geográfico como un ciclón de pasiones humanas, y la irrupción de lo milagroso en medio de la rutina. La novela también ha sido emparentada con obras como Temporada de huracanes (Fernanda Melchor), Mandíbula (Mónica Ojeda) o Distancia de rescate, de Samanta Schweblin, historias que hablan de la violencia estructural y las supersticiones de las comunidades aisladas.

La pregunta es: ¿vale la pena ser salvados?

La autora cubana introduce una dimensión ritual y luminosa que cuestiona si una comunidad herida puede volver a empezar desde cero. El libro plantea una pregunta: ¿vale la pena ser salvados? Responde la escritora: «Me lo pregunto cada vez que inicio una novela. ¿Vale la pena escribirla? ¿Vale la pena ser salvado? El libro habla de los actos de fe. Propongo preguntas, no respuestas. Dejo la pregunta en el aire para el lector», concluye Vilar. En el delirio místico y sensorial que experimentan los protagonistas de La piel hembra, el desbordamiento indomable de las mujeres reclama un volver a comenzar. Las futuras madres dinamitan la autoridad masculina e imaginan un nuevo orden.