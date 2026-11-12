Alfon de la Rocha confiesa el secreto de la comodidad: "Yo he presentado sin calzoncillos"

FOMO TOTAL analiza cada semana todo lo que ocurre en redes sociales: los salseos, las polémicas y los personajes que acaparan la conversación digital. Y quién mejor para hablar de este universo que el invitado de esta semana: Alfon de la Rocha, presentador de Vaya Vaina y Close Friends.

Después de seis temporadas de éxito, Alfon ha vivido de primera mano cómo ha evolucionado el mundo de los podcasts y el papel que han ido ganando los creadores de contenido. De hecho, reconoce que invitar a personajes más alejados de las redes sociales les ayudó a dar al programa la visibilidad que necesitaban. Pero eso no significa que hayan querido prescindir de los influencers, a pesar de los prejuicios que existen en torno a ellos. "Nos han llegado a decir que el podcast no estaba lo suficientemente maduro por traer a creadores de contenido, pero nosotros nunca hemos querido darles de lado", explica.

Precisamente, el papel de estos nuevos rostros ha despertado un nuevo debate: ¿quién despierta más interés hoy en día, los famosos de toda la vida o los que han construido su popularidad en redes sociales? Para Alfon, la respuesta está ligada a los hábitos de su audiencia. "Es un hecho que los creadores de contenidos nos dan más visitas porque la gente que nos consume no deja de estar en redes", asegura.

Confesiones y secretos

En un programa donde los salseos son los grandes protagonistas, Alfon tampoco ha esquivado las preguntas más comprometidas. Durante la conversación, ha confesado quién es la persona que más le ha decepcionado tras entrevistarla. Además, ha contado uno de sus secretos cuando se pone delante de las cámaras: "Yo he presentado sin calzoncillos", ha dicho entre risas.

El invitado de esta semana tampoco se ha librado de la caja de los secretos y ha tenido que meter el suyo. Esto ha derivado en una jugosa conversación sobre líos amorosos entre influencers y uno de los secretos destapados. ¿Cuál será?

Por otro lado, Javi y Núria han analizado el concepto 'nepo baby' y han recordado los nombres más polémicos bajo esta etiqueta. Pero ¿podemos juzgar a los creadores de contenido por ser hijos de famosos? Los reyes del salseo responden sin tapujos a la pregunta en FOMO TOTAL.

'FOMO TOTAL', este jueves en EN PLAY

'FOMO TOTAL' está diseñado para que no te pierdas nada. Este jueves, en EN PLAY, Javi, Núria y el invitado analizan todo lo que ha pasado en redes. El programa también está disponible en RTVE Play.