Caras de Bélmez: ¿Fenómeno paranormal o fraude?

El caso empezó el 23 de agosto de 1971, cuando María Gómez Cámara, vecina de la localidad jienense de Bélmez de la Moraleda, vio en el suelo de cemento de su cocina una mancha que parecía un rostro humano. Su marido la eliminó y cubrió con cemento nuevo, pero la figura volvió a aparecer días después. A partir de ahí, surgieron más caras, algunas cambiando de forma o desplazándose, según los testimonios.

María Gómez Cámara junto a Sol Blanco-Soler y varios investigadores

Tras saltar rápidamente la noticia a los medios, la casa llegó a recibir cientos de visitantes diarios, convirtiendo a Bélmez en un destino inesperado para curiosos, periodistas e investigadores. Mientras adeptos a la parapsicología defendieron su carácter paranormal, proponiendo hipótesis como la teleplastia o la influencia de un antiguo cementerio bajo la casa; otros estudios señalaron posibles explicaciones químicas o incluso la intervención humana. Arturo Martín recibe a la periodista Sol Blanco-Soler, cofundadora del Grupo Hepta de investigación de fenómenos paranormales, y una de las mayores conocedoras de este caso. La otra visión nos la da Javier Cavanilles, miembro del Círculo Escéptico y coautor del libro 'Los Caras de Bélmez'.

El templo de Debod es uno de los lugares más visitados en Madrid

Con Mara Peterssen retrocedemos 55 años para recordar, entre otros acontecimientos, la boda de Julio Iglesias e Isabel Preysler. Patricia Costa rememora las matanzas estudiantiles de 'El Halconazo' y de 'Columbine', que dejaron cientos de víctimas mortales.

Luchino Visconti junto al protagonista de 'Muerte en Venecia'

Pastora Vega se detiene en 'Muerte en Venecia', la aclamada película de Luchino Visconti, inspirada en la célebre novela homónima de Thomas Mann. En los últimos minutos de programa, David Zurdo se adentra en el madrileño Templo de Debod, uno de los pocos monumentos egipcios fuera del Nilo; y con JPelirrojo nos movemos al ritmo de Carole King, y su famoso álbum 'Tapestry'.