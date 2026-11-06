The xx, Pixies, Teddy Swims y The War on Drugs en el Bilbao BBK Live 2027

The xx, Pixies, Teddy Swims y The War on Drugs lideran el primer avance del Bilbao BBK Live 2027, que celebrará su XXI edición los días 8, 9 y 10 de julio en Kobetamendi. El anuncio incluye también a Jack Johnson, alt-J, Two Door Cinema Club, Bonobo y Amelie Lens presents AURA.

Entre las actuaciones más destacadas figuran el debut de The War on Drugs en el festival y el concierto exclusivo en España de Teddy Swims en 2027. También estará DJ Shadow, que celebrará los treinta años de Endtroducing....., el álbum que revolucionó el sampling y abrió nuevos caminos entre el hip hop y la electrónica.

Una amplia representación estatal y local

La escena estatal tendrá un peso importante con Viva Suecia, Alcalá Norte, Barry B, Sexy Zebras, Fat Dog, Genesis Owusu y Los Bitchos, entre otros. El cartel incorpora además nuevas propuestas como Sofia Isella, paris jackson, Violet Grohl, Frost Children y Saint Levant.

La representación vasca llegará de la mano de Merina Gris, Nøgen, SUA, TOC, Indabe y Zeatikez, en una edición que volverá a reivindicar Kobetamendi y su entorno natural como parte esencial de la identidad del festival.

Este es solo el primer avance de un cartel que seguirá creciendo en los próximos meses.