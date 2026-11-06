The Molotovs, en directo en 'El sótano' desde el Amua Festival de Hondarribia

Llega la VI edición de Amua, el festival de cortometrajes de Hondarribia, y Radio 3 se suma a la cita con un programa especial de El Sótano, que tendrá como gran protagonista a The Molotovs, en una actuación exclusiva.

La banda británica, liderada por los jovencísimos hermanos Mathew e Issey Cartlidge, se ha convertido en una de las últimas sensaciones del rock de guitarras. Su sonido bebe de la new wave, el punk rock y, por supuesto, de aquellas bandas de espíritu Mod que tuvieron a Paul Weller y The Jam como punta de lanza.

The Molotovs publicaron su álbum de debut a finales de 2025 y su segundo trabajo, Welcome to Urbia, verá la luz en unos meses. En nuestro encuentro en Hondarribia nos contarán más detalles de este nuevo disco antes de subirse al escenario.

El programa contará también con la participación de Javier Sun, fundador del grupo Los Scooters en 1984 y auténtico dinamizador de la escena Mod, con quien charlaremos sobre la evolución de este movimiento cultural.

La grabación del programa tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, a las 20:00 h, en el Auditorio Itsas Etxea de Hondarribia.

¡Te esperamos en Amua!