Stephen Dorff, Alberto Amman y Carlos Bardem en 'La deuda', el thriller político en el Perú de los años 70 basado en hechos reales

La deuda es un thriller político sobre el poder económico y sus víctimas. Oliver Campbell es un ambicioso hombre de negocios que pretende explotar una antigua deuda agraria entre Perú y EEUU. Campbell es capaz de cualquier cosa por conseguir lo que quiere y provoca que todos a su alrededor también hagan cualquier cosa por conseguir, o al menos no perder, lo que más quieren. La conciencia empieza a pesar sobre Ricardo Cisneros, y a su manera sobre Oliver Campbell. Está construida en tres tramas paralelas que acaban convergiendo con una fuerte reflexión moral. Una cinta cuyo verdadero trasfondo histórico se basa en el conflicto financiero que involucró a fondos buitre estadounidenses y al Estado peruano en los años 70 por la emisión de Bonos de la Reforma Agraria en el país andino. Esto dio lugar a exacerbados recortes gubernamentales en servicios imprescindibles como la sanidad, cuya historia vemos en el personaje de María, interpretado por Elsa Olivero a la que acompañan Stephen Dorff, Alberto Amman, Carlos Bardem y David Strathairn. La película es una coproducción entre España, Perú y Estados Unidos, que cuenta con la participación de TVE. Está dirigida por Barney Elliott quien también escribió el guion.

Bonos basura

Es el primer largometraje del director. Concibió la idea tras una charla con un amigo de la infancia que trabajaba en el sector financiero. Según explicó Elliot en una entrevista, le comentó que estaba adquiriendo antiguos bonos soberanos emitidos por el Gobierno peruano décadas atrás, este hecho despertó la curiosidad del guionista sobre el funcionamiento de este mercado de "deudas". Pasó casi tres años documentándose. Durante ese tiempo, viajó a las zonas montañosas de Perú para convivir con familias de agricultores y conocer de primera mano cómo les afectaban estas dinámicas financieras.

El mal de altura

'La deuda' con Stephen Dorff, Alberto Amman y Carlos Bardem - escena de la película rodada en Perú

Algo muy llamativo de la película es el contraste de las secuencias en los lujosos despachos de Nueva York y los paisajes áridos de los Andes peruanos. Además, filmar en las alturas de la sierra peruana representó un gran desafío para el equipo técnico y los actores. Barney Elliott confesó en entrevistas que el acceso a las locaciones montañosas fue todo un reto pero fundamental para captar el realismo estético y documental de la zona.

Premios

La película, a pesar de un presupuesto muy reducido que apenas llegó a los dos millones de dólares logró unas impresionantes localizaciones, vestuario, fotografía y un gran reparto internacional. Se presentó en el Festival de Cine de Málaga de 2015 donde ganó los premios a Mejor Guion Original y Mejor Actriz de Reparto para la peruana Elsa Olivero.

El reconocimiento de la crítica se ha centrado en su estructura de historias cruzadas y en su enfoque de capitalismo despiadado. Algunos críticos de cinehan llegado a compararla con otras películas de denuncia globalizada como Babel (2006) del mejicano Alejandro González Iñárritu y Traffic (2000) de Steven Soderbergh.