'Los colores del incendio', basada en la novela de Pierre Lemaitre que continúa la historia de 'Nos vemos allá arriba'

Pierre Lemaitre es una de las grandes estrellas de la literatura francesa. Ha cultivado casi todos los géneros y se ha aventurado en el cine, como guionista e incluso compositor musical. Los colores del incendio, segunda entrega de la trilogía Los hijos del desastre, fue la cuarta novela que se llevó al cine y la dirigió el actor Clovis Cornillac.

"Adoro a Pierre Lemaitre y por eso acepté casi sin pensar el proyecto como director. Sus novelas tienen una narrativa épica y aventurera, y aborda varios temas que me resultaban interesantes", contaba en la presentación. "Fue una suerte contar con él para el guion, pero sobre todo porque mantuvo una actitud positiva, abierta a aceptar mis ideas y sugerencias. Fue un colaborador excelente y muy generoso. Nunca se opuso a mis decisiones".

Madeleine Péricout

Los colores del incendio continua la historia de Nos vemos allá arriba, con la que vendió un millón de ejemplares y ganó el premio Goncourt en 2013. La película arranca con el multitudinario funeral del banquero Marcel Péricourt. Ahora su hija Madeleine, única heredera tras el accidente de su hijo Paul, tendrá que gestionar el imperio financiero de su padre. Pero no será fácil, ya que tendrá que capitanear el imperio financiero de su padre y moverse en un mundo de hombres adverso y cruel, para lo que cuenta con los consejos de su tío, el inescrupuloso Charles Péricourt. Madeleine tendrá que lidiar no solo con la fatalidad y la muerte, también con la traición.

Léa DruckerRTVE

Lemaitre dudó, pero enseguida supo que Madeleine sería la protagonista. "Es la única superviviente de la familia Péricourt en el primer libro. Tenía dos opciones: cambiar de rumbo y abandonar a la familia, o elegirla a ella como protagonista", decía Pierre Lemaitre en una entrevista con Actu.fr. "Era muy tentador porque, tras la muerte de su padre, hereda un imperio bancario en una época en la que ni siquiera se le permitía firmar un cheque. Durante la investigación, vi lo difícil que era la situación para las mujeres en aquel entonces, y eso también me proporcionó material de sobra para la trama de la novela. Se necesita conflicto para crear una historia. Además, me pareció divertido para el lector, y entretenido para el autor, descubrir un personaje inesperado y convertirlo en protagonista".

Reparto principal

Léa Drucker es Madeleine Péricourt y Benoît Poelvoorde interpreta a Gustave Joubert. Junto a ellos destacan Alice Isaaz como Léonce Picard, Clovis Cornillac como M. Dupré, Olivier Gourmet como Charles Péricourt, Johan Heldenbergh como el comandante Dietrich y Fanny Ardant como la cantante de ópera Solange Gallinato

La cinta se ambienta en París y Berlín, entre 1927 y 1933, y se rodó en Paris, Montreuil y en la región de Alsacia, concretamente en lugares como Estrasburgo o el Palacio del Rin, sede del Ministerio del Aire alemán. También se filmó en Riquewihr y en la estación de tren de Sentheim.

'Los colores del incendio'RTVE

La banda sonora

El encargado de componer la banda sonora fue famoso Guillaume Roussel, con quien Clovis Cornillac ya trabajó en dos cintas anteriores Un peu, beaucoup, aveuglément y C'est Magnifique!

Entre los temas que suenan destaca Un secret, compuesta por Guillaume Roussel, con letra de Pierre Lemaitre y voz de Sandrine Piau. Además, se escuchan canciones de dos óperas: Los pescadores de perlas, de Georges Bizet, y Nabucco, de Giuseppe Verdi, con voz de Piau.

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