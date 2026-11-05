Miguel Campos regresa a 'Podcast, el podcast': "Pocas veces se me ha dicho tan claramente que yo soy el problema de algo"

Miguel Campos y sus desacertados acentos andaluces regresan para reclamar el lugar que durante algunas semanas han usurpado Facu Díaz, Mariagn o Pablo Ibarburu. Su vuelta a Podcast, el podcast parece triunfante, pero, a decir verdad, se nota cierto tufillo rencoroso. “Los cuatro capítulos de la gente famosa se van a ver más que todos los demás. Pocas veces se me ha dicho tan claramente que yo soy el problema de algo. Soy el plomo que está hundiendo el barco”, ha confesado. Ante tal afirmación, Laura del Val y Jorge Yorya han guardado silencio.

El humorista, cabeza pensante de este absurdo sin sentido en el que -como bien remarcó Pablo Ibarburu en el episodio anterior- se confunden sketches con podcast, regresa tras su baja de paternidad, una pausa que le ha permitido descubrir facetas desconocidas. “Estoy encontrando mi pico de productividad entre las 4 y las 5 de la mañana, cagado y vomitado encima”, ha comentado sin que nadie le preguntase.

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Papu de un demonio gordete

Por lo demás, se han hecho los correspondientes sketches que permiten trolear a Frente Amplio, si a este se le uniese PVC, el Partido de Villanueva del Coñete. También se ha hablado de ser presidente de la mesa electoral en las próximas elecciones del 29N, pero sobre todo se ha hablado del hijo de Miguel Campos, que está gordo como un demonio. Puedes disfrutar de todo ello a discreción dándole al play a nuevo episodio.

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Puedes disfrutar de todos los episodios y temporadas de Podcast, el podcast en RTVE Play y RNE Audio (en su versión solo en audio). Mariang fue la primera invitada de esta cuarta temporada, en el episodio que RTVE Play preestrenó la semana pasada. Su paso por ‘Podcast, el podcast’ ya está disponible en la plataforma para quienes quieran ponerse al día con el arranque del programa.

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