Imanol Arias, en el mejor papel de su carrera: 'El Lute: camina o revienta', basada en la historia de Eleuterio Sánchez

A Vicente Aranda le costó al director abordar el proyecto, que le llegó después de que José Luis Borau lo rechazara. "Al director catalán le costó mucho trabajo entrar en el tema y, sobre todo, encontrar la manera de acercarse a la historia. No solamente tenía lo que se había publicado en la prensa de la época: de ahí solamente podía sacar un poco la versión oficial de las autoridades de la Guardia Civil y en realidad solo disponía como material más fiable de los dos libros que había escrito Eleuterio Sánchez", cuenta Carlos F. Heredero en Historia de nuestro cine.

"Se trataba de ofrecer el relato que "el Lute" había escrito de la manera más objetiva posible, pero dando a los espectadores las claves necesarias para no fiarse del todo de la versión oficial de la Guardia Civil, pero tampoco para dar sin ningún tipo de filtro la versión más edulcorada o más auto condescendiente que "el Lute" pretendía transmitir".

¿Qué hizo "el Lute"?

En 1960, una familia nómada de cacharreros, cuya situación económica es muy precaria, recorre Extremadura. La vida tan dura que llevan causa la muerte de la madre. El hijo, Eleuterio Sánchez, "El Lute", roba unas gallinas y es condenado a seis meses de cárcel. Años después, en 1965, tras el asalto a una joyería de Madrid, en el que muere el vigilante, es juzgado y condenado a muerte. Aunque la pena es conmutada por cadena perpetua, "El Lute" aprovecha un traslado para fugarse. Desde ese momento, será perseguido por la Guardia Civil.

'El Lute camina o revienta'RTVE

De la realidad a la ficción

En vez de que otros contaran su historia, Eleuterio Sánchez decidió contarla él mismo. Lo hizo en dos libros, Camina o revienta y Mañana seré libre, que Vicente Aranda adaptó al cine escribiendo el guion junto a Joaquín Jordá. También aparece como guionistas Eleuterio Sánchez, que se incorporó al equipo cuando ya estaba escrita la primera mitad de la película. "No le gustaba el guion, no le gustaba nada. Llegaba a decir que era un guion horrible y no le gustaba. Decía que no correspondía a la realidad y hubo un encontronazo muy fuerte porque en realidad él pretendía que el guionista hubiera sido Jorge Semprún y el director Costa-Gavras, quizá pensando en el retrato que él quería dar de sí mismo. El encontronazo fue tan fuerte que Vicente Aranda tuvo que plantearle a los productores si querían quedarse con "el Lute" o con o con él. Los productores optaron por Vicente Aranda", revela Carlos F. Heredero en RTVE.

Aranda insistió en que el protagonista lo hiciera Imanol Arias, aunque los productores querían un rostro desconocido. El actor se transformó en "El Lute" y consiguió uno de los mejores trabajos de su carrera y uno por los que es más recordado. Se preparó a conciencia, intentando conocer al personaje con todas sus aristas. El proceso terminó con una transformación personal, interpretar a "El Lute" le cambió la vida. "En todo este tiempo de trabajo descubro a un hombre con ansia de libertad tremenda, con una insensibilidad al dinero, pero con una sensibilidad a la luz, a la libertad, a los sonidos", contaba Imanol Arias a RTVE.

Imanol Arias es "El Lute"

Imanol Arias, marcado por "El Lute"

El actor no solo se puso en la piel del personaje, también quiso enmarcarlo en la época que le tocó vivir y asomarse a esa España tan excluyente. "Había algo étnico que era importante para la película. No es hombre blanco, normal. Es un desclasado, es un hombre de una casta inferior. Y aunque en España no percibamos las castas, las castas existen y este era de una casta especial. Si no intocable, por lo menos separable. ¡Era bueno que estuvieran fuera!".

Vicence Aranda trabajó con los actores para que lograran ser veraces y creíbles. No bastaba con la transformación de peluquería, maquillaje y vestuario. Había que ir más allá. "A cada actor le dábamos un casete con el acento. Vicente Aranda creó una regla matemática de supresión de eses y de fonética, para el que tuviera mal oído, al menos tuviera memorización de texto y conseguimos hablar todos muy similar", reveló Arias.

Victoria Abril en 'El Lute camina o revienta'RTVE

Victoria Abril es Chelo

Junto a Imanol Arias vemos a Victoria Abril. El director acababa de trabajar con ellos en Tiempo de silencio y quería repetir dado el buen resultado del rodaje. Con la actriz mantenía un fuerte vínculo profesional, pues habían rodado juntos películas tan relevantes para ambos como Cambio de sexo y La muchacha de las bragas de oro. Esta relación entre actriz y director fue una de las más prolíficas del cine español: rodaron juntos doce trabajos, diez películas y dos proyectos para televisión.

Para Victoria Abril fue un reto por la brevedad del papel, que apenas está veinte minutos en pantalla. Pero supo sacarle provecho y, con talento, hizo grande a Chelo. Los dos actores recibieron excelentes críticas y ambos ganaron la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.

Completan el reparto Antonio Valero, Carlos Tristancho, Diana Peñalver, Luis Marín, Manuel de Blas, Margarita Calahorra y Raúl Fraire. La película se rodó entre Santander, Valencia, Madrid y Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Curiosidades

A Eleuterio Sánchez nunca le llamaban "El Lute", antes de ser famoso le llamaban Terio o Luterio, formas más fáciles de decir su nombre. El mote por el que todos le conocen se lo puso la policía tras el atraco a la joyería.

La película fue un éxito de taquilla y la segunda parte, El Lute II: mañana seré libre, se estrenó solo cinco meses después.

Además de las dos películas que Vicente Aranda llevó al cine basadas en los libros de "El Lute" se hizo una versión teatral, protagonizada por Luis Callejo.

'El Lute: camina o revienta', con Imanol Arias y Victoria AbrilRTVE

La canción de Boney M

En 1979, estando todavía en la prisión de Alcalá de Henares, el grupo Bonney M le dedicó el temaEl Lute/Gotta Go Home. Fue un éxito de ventas y logró el disco de oro, premio que el cuarteto alemán le entregó en persona en una fiesta a la que se le permitió acudir. Se ha publicado que él ganó, además, cinco millones de pesetas por utilizar su nombre. La letra de la canción dice:

Ésta es la historia de El Lute / Un hombre que nació para ser cazado como un animal salvaje / Porque era pobre / Pero se negó a aceptar su destino / Y hoy su honor se ha restituido / Él tenía sólo diecinueve años / Y fue sentenciado a morir / Por algo que algún otro hizo / Y culparon a El Lute.

El documental de RNE

RNE hizo el documental El Lute. Metamorfosis y fuga de Eleuterio Sánchez, que cuenta el proceso de creación de El Lute como uno de los mitos del tardofranquismo. Eleuterio participó en el documental y contó en primera persona los pasajes de su vida. Para matizar o desmentir algunos de ellos, se contó con el escritor y periodista José Luis Cervero, que por entonces pertenecía a los Servicios Secretos de la Guardia Civil.

Enlace para ver 'El Lute: camina o revienta'