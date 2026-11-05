Vuelve 'Fútbol de Calle' con el análisis de la Champions, la previa de Liga y 'MarcaScroll'... ¿qué puede salir mal?

No es una amenaza, es la dura realidad. El programa 'Fútbol de Calle' está de vuelta. Antoni Daimiel, Javi Nácher, La Sotanita y Pedro El Ingeniero tuvieron a bien descansar este pasado lunes por ser 1 de noviembre pero a cambio han decidido volver. El tercer programa de la segunda temporada del programa se ha emitido este jueves 5 de noviembre en Teledeporte y RTVE Play y ya está disponible en la plataforma.

Ha sido un programa a caballo entre la cuarta jornada de la Liga de Campeones y la 12ª de Liga. Y marcado por el luto que recorre a todo el fútbol español por la terrible muerte del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras el brutal golpe recibido del portero del Andorra, Jesús Owono.

La jornada de Champions, a fondo

Por tanto, se ha tratado largo y tendido sobre todo lo acontecido en los duelos que han disputado los equipos españoles en la jornada de competición europea. Hubo de todo. El Barça ganó por 3-0 a Aston Villa, el Real Madrid remontó in extremis ante el AEK Atenas (2-3) con un golazo de Valverde. Peor les fue al Atlético de Madrid, que cayó ante un Bayern superior (0-2), el Betis perdió con la cabeza alta en Dortmund (2-1) y el Villarreal fue arrollado por el PSG (0-6).

Sin tiempo para respirar, el viernes por la mañana el seleccionador Luis de la Fuente dará la lista de convocados para los dos últimos partidos de España en la fase de grupos de la Nations League, el día 12 en Praga contra Chequia y el 15 ante Inglaterra en el Metropolitano.

Y el fin de semana, LaLiga no da tregua y encara una nueva jornada con un partidazo por encima del resto: el Atlético-Barça del domingo a las 21 horas. Primero y segundo, frente a frente en el duelo que decidirá el liderato en el Metropolitano. Al acecho estará el Real Madrid, que visitará Valencia el sábado y espera sumar un triunfo que meta presión tanto a culés como colchoneros.

Como ya es habitual, el programa ha contado con sus secciones habituales. Lo más destacado y parodiable de los partidos de Champions se han repasado en el ‘Rondito informativo’, con pizarra de Pedro El Ingeniero incluida. Así como los peores outfits del mundo futbolero y a los nuevos y viejos haters en nuestra ya mítica sección ‘Hate Trick’.

Para poner un poco de cordura en todo esto, nuestro querido Antoni Daimiel siguió con su incansable labor divulgadora en ‘Esto no lo vimos venir’, esta vez con la estadística de los Atlético-Barça. Y La Sotanita siguió haciendo méritos para ganarse una orden de alejamiento con ‘El notas de voz’, donde incordia a personalidades del fútbol con audios incómodos e innecesarios.

Un Daimiel que desveló una anécdota que le ocurrió cuando le enviaron a cubrir los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 con Scottie Pippen y la que luego sería su novia un un bar. Lo que no le pase a este hombre.

Fútbol de calle La loca anécdota de Antoni Daimiel con Scottie Pippen y su novia: "Su mirada me hizo temblar" Ver ahora

También han repasado algunas de las imágenes más virales de la jornada de este fin de semana, como Pepe el Coleta, con su particular 'palco vip' en el campo del Pozuelo del Torremolinos de Primera RFEF, el 'Banksy' de la Segunda RFEF, más conocido como Chuma, delantero del Xerez CD, que cogió el espray del árbitro para marcarse un buen grafiti en el césped y fue amonestado. Él mismo nos ha contado la anécdota en directo en el programa gracias a la llamada de La Sotanita. También un remate de cabeza con huida de pelo incluida desde Brasil, entre otros momentazos.

Fútbol de calle 'Frikismos', en Fútbol de Calle Ver ahora

A ellas se ha unido una sección que ha contado con la inestimable colaboración del perfil de X 'MarcaScroll', la popular cuenta parodia que imagina titulares con montajes fotográficos mezclando actualidad y fútbol.

Fútbol de calle se emite en formato semanal, todos los lunes, y analiza toda la actualidad futbolera en formato barra de bar y pachanga premium, con más calle y memes que fútbol. El programa es una producción original de RTVE Play en colaboración de The Voice Village by You First.

¿Quieres asistir como público?

Envía un email a publicofutboldecalle@gmail.com (con ASUNTO: Público Fútbol de calle) indicando tu nombre completo, DNI y un email de contacto y te contactaremos para confirmarte fecha y hora del programa. Puedes venir solo o con colegas. Indícanos también cuánta gente vendría y qué día os gustaría asistir.

Puedes acudir por tu cuenta, en vehículo propio o en transporte público. El programa se realiza en los estudios de Torrespaña: Calle Sainz de Baranda, 92. Madrid.

Una vez allí, sólo queda disfrutar. El espacio de grabación cuenta con un aforo aproximado de 10 personas.

* RTVE no se hará cargo de los gastos derivados de participar como público (desplazamientos, alojamiento, alimentación...).