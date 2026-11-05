Carteles firmados, guiones y mucho más: consigue premios de 'La Promesa' en RTVE Play Participa

¿Quieres conseguir regalos de tu serie favorita? ¡Estás de suerte! Ya tienes disponible en RTVE Play Participa premios de ‘La Promesa. ¿A qué esperas? Solo tienes que responder a encuestas, votaciones, tests… para acumular puntos y canjearlos por el regalo que quieras. ¡Entra ya en RTVE Play Participa y no te quedes sin el tuyo!

Los premios de la serie

¡‘La Promesa’ es mucho más que una serie! Uno de nuestros objetivos es acercarte el universo de la ficción más allá de la pantalla. ¿Cuántas veces has deseado tener un autógrafo de tus actores favoritos? ¿Y el cartel de la serie con todos sus personajes? Ahora, puedes conseguir el cartel de la cuarta temporada firmado por todos los actores.

La Promesa: Cartel de la cuarta temporada firmado

Un gran promiser sabe que la boda de Jana y Manuel ha sido uno de los eventos más importantes y emotivos de la ficción. Por ello, queremos que tú también tengas el guion completo de este momento tan especial para todos nosotros.

La Promesa: Guion de la boda de Jana y ManuelEquipo La Promesa

Y qué decir del vestuario de ‘La Promesa’… ¡es absolutamente increíble! El departamento consigue sorprendernos en todos y cada uno de los atuendos que vemos en pantalla. Ahora, puedes conseguir el dibujo del diseño de vestuario de doncella elaborado y firmado por Tania Álvarez, diseñadora de vestuario de la ficción.

La Promesa: Dibujo del diseño de vestuario de Tania ÁlvarezEquipo La Promesa

Las tazas de ‘Cosas de Palacio’

Pero eso no es todo, los actores de ‘La Promesa’ y de ‘Valle Salvaje’ se han convertido también en los protagonistas del podcast que une ambas series: ‘Cosas de Palacio’. Un espacio en el que comparten sus secretos más ocultos, confiesan las anécdotas más divertidas, nos desvelan cómo son fuera de cámaras… ¡y mucho más! Si eres fan del podcast, también tienes disponibles las tazas del programa firmadas por los actores invitados.

¿Quieres conseguir alguno de estos premios? Solo tienes que entrar en RTVE Play Participa y contestar a encuestas, tests, votaciones… para acumular los puntos suficientes y canjearlos por el regalo que más te guste. El equipo de RTVE Play Participa te hará llegar el paquete por correo postal a todo el territorio nacional (península y archipiélagos). ¿Serás uno de los ganadores? ¡Entra ya!

La Promesa, de lunes a viernes en La 1 y RTVE Play

La Promesa continúa imparable en las tardes de La 1. Una serie a la que cada vez se está enganchando más gente. Todo el mundo habla de ella. ¿Aún no la has visto? Tienes todos sus capítulos emitidos en RTVE Play. Y cada tarde, nuevo episodio a las 18:35 en La 1 y la plataforma de vídeo bajo demanda. ¡No te la pierdas que las distintas tramas de la ficción se ponen muy interesantes!

Pero eso no es todo: ¿Quieres volver a ver tu serie favorita pero no sabes qué capítulo ponerte? Tienes disponible el canal de La Promesa en RTVE Play. Aquí, podrás revivir todos los momentos de la ficción gratis y a todas horas. ¡No lo pienses más!