‘La Promesa’ viaja a Lisboa para la luna de miel de Curro y Ángela: así se vivió el rodaje

¡Nos trasladamos a Lisboa para rodar la luna de miel de Curro y Ángela! El viaje de los recién casados ha sido muy especial: parte del equipo de La Promesa viajó este verano hasta Portugal y visitó lugares clave como el mirador de Santa Lucía y el palacio de los Marqueses de Fronteira. ¿Cómo se graba en plena calle de Lisboa? ¿Cuál ha sido el mayor reto al que se han enfrentado? ¡Te contamos cómo vivieron estos cinco días rodando La Promesa fuera de España!

En busca de algo nuevo

La Promesa siempre busca sorprender a los espectadores, aportar algo nuevo en cada temporada. Esta es una de las razones por las que el rodaje se ha trasladado a Lisboa. “La idea surgió porque, tras la boda y el descubrimiento por parte de Curro, teníamos la oportunidad de hacer algo especial, algo que no hubiésemos hecho nunca en La Promesa”, asegura Josep Cister – creador y productor ejecutivo de la ficción -. Junto con Alberto Báez, director de producción, comenzaron a trabajar en esta idea hace año y medio. Josep confiesa haberse inspirado en la película ‘El perro del hortelano’, dirigida por Pilar Miró: “Recordé los palacios que salían en la película, vinimos a visitarlos y la verdad es que fue un flechazo, ¡nos enamoramos!”.

Jardines y Palacio de los marqueses de Fronteira, LisboaEquipo de La Promesa

Estaba decidido, se rodaba en Lisboa. Ahora la pregunta era, ¿dónde? Finalmente, se decidió grabar en uno de los miradores más conocidos de la ciudad: el de Santa Lucía. ¿Grabar en un mirador que recibe millones de turistas al día en pleno mes de agosto? ¡La Promesa lo ha conseguido! Pero no ha sido el único reto al que se ha enfrentado este equipo: una de las secuencias se ha rodado dentro de un tranvía – vehículo mítico en la ciudad -. La logística para esta grabación requería de una gran exigencia y precisión. ¡Y el resultado es magnífico!

“El Palacio de Verano de Máximo” es, en realidad, el Palacio de los Marqueses de Fronteira, situado a unos diez kilómetros del centro de Lisboa. Nada más pisar aquel lugar, todo el equipo se quedó impresionado con sus inmensos jardines. Por si fuera poco, el interior del palacio esconde unos techos ornamentados y pintados y unas paredes repletas de cerámica que asombran en cada estancia.

Una gran logística

Rodar en Lisboa supone un cambio significativo, también, para el equipo de producción. ¡Y más siendo fuera de España! Es algo que nunca se había hecho – todavía – en la ficción que sigue triunfando en las tardes de La 1 y el resultado ha sido espectacular. “Hace un año, Josep Cister vino con la idea de hacer un rodaje internacional”, confiesa Alberto Báez – director de producción de la serie -. Estudiaron diferentes opciones diversos países y, finalmente, se decidieron por Lisboa, “pormotivos de contenidos, logística, organización…”.

Una vez decidido el destino, comenzaron a contactar con productoras que pudieran ayudarles con el rodaje allí: “Contactamos con ‘No Murphy’ – productora audiovisual con sede en Lisboa – que están siendo unos compañeros de viaje buenísimos, están haciendo un trabajo increíble”, asegura el director. Pedro Simões, location manager de ‘No Murphy’, confiesa que ha sido fácil trabajar con La Promesa: “Tenéis un equipo que viene con la estructura ya montada y, con estos ritmos, es más fácil trabajar. Además, veníais con bastante tiempo para realizar la búsqueda de localizaciones”.

Trasladar el rodaje a Portugal requiere de una gran organización: “Ha sido un gran reto de logística traer La Promesa a Lisboa. Desde el traslado del equipo técnico, con todo lo que ello supone: vuelos, hoteles, dietas, seguros de viaje… Hasta el traslado del material desde Madrid, entre otras muchas cosas”, afirma Irene García, localizadora de la ficción.

Rodar en las calles de Lisboa

Como hemos dicho anteriormente, ha sido la primera vez que La Promesa sale de España. Rodar en Lisboa, una ciudad muy turística, en pleno mes de agosto… ¡ha sido un auténtico reto! Miguel Conde – director de la ficción- está muy contento con el resultado: “Este rodaje ha supuesto muchos cambios. De entrada, salir de tu zona de confort. Rodar en las calles una serie de época en la actualidad es muy complicado. La utilización del tranvía, cortes de calles, de tráfico… Ha sido un rodaje caótico por momentos, pero se ha dado bastante bien”.

Curro y Ángela en los alrededores del mirador de Santa LuziaEquipo de La Promesa

Leticia Jiménez - primera ayudante de dirección – también quiere destacar el reto que ha supuesto rodar en las calles de Lisboa: “Fue duro. Empezamos a las 06:30h por una cuestión de logística, de cara a grabar en una de las calles principales como es el Mirador de Santa Lucía. Había que contar con los tiempos del tranvía, las personas, los elementos que eran de época y los que no…”. Ambos coindicen: ¡ha merecido la pena!

La Promesa siempre busca sorprender y con este rodaje lo ha conseguido. Escenarios completamente diferentes, un país distinto, un cambio notable en todos los aspectos. Una oportunidad clave, también para el departamento de arte: “La novedad es fantástica para dar rienda suelta a la creatividad. Lo bonito es enseñar diferentes paisajes, arquitecturas…”, confiesa María Gómez, decoradora de La Promesa.

Curro y Ángela, más libres

Que Curro y Ángela, en la ficción, viajen a Lisboa también implica un cambio en el aspecto de sus personajes. Hablamos con Natalia Sesé – jefa del departamento de maquillaje y peluquería – y con Tania Álvarez- figurinista – sobre los cambios que han implementado para esta trama. Y ambas coinciden: la idea era dar a los personajes un aire más fresco, más veraniego.

“En esta ocasión, hemos hecho pelos más sueltos, más naturales para dar esa sensación de estar menos encorsetados”, asegura Natalia. De la misma forma, hemos podido ver que el vestuario de los personajes se diferencia mucho del que llevan en el palacio de los Luján: “Era necesario que, tanto el color del vestuario como la forma de llevarlo, fuera mucho más relajada”, confirma Tania.

Rodaje de 'La Promesa' en el palacio de los marqueses de FronteiraEquipo de La Promesa

Ha sido un auténtico reto para ambos departamentos separarse de la narración habitual, de lo que estamos acostumbrados a ver, para crear un ambiente totalmente diferente. ¡El resultado ha sido exquisito!

En los próximos capítulos…

Tal y como nos confiesa Josep, la visita de Manuel a Lisboa parece casual, pero lo cierto es que supone uno de los momentos más importantes para la ficción: el heredero del marquesado descubre que Leocadia es la verdadera asesina de Jana. Después de esto, la pregunta que todos nos hacemos: ¿y ahora qué? Josep Cister nos desvela lo que ocurrirá próximamente en la ficción: “Arranca lo que podríamos llamar “la venganza final” en este caos de Curro y Manuel. Ambos intentarán desenmascarar y descubrir a Leocadia de la forma que sea. Además, en medio de esta investigación, va a haber un momento clave que todos los espectadores sé que están esperando desde hace muchísimo tiempo porque es posible que alguien regrese a La Promesa”.

La Promesa, de lunes a viernes en La 1 y RTVE Play

La Promesa continúa imparable en las tardes de La 1. Una serie a la que cada vez se está enganchando más gente. Todo el mundo habla de ella. ¿Aún no la has visto? Tienes todos sus capítulos emitidos en RTVE Play. Y cada tarde, nuevo episodio a las 18:35 en La 1 y la plataforma de vídeo bajo demanda. ¡No te la pierdas que las distintas tramas de la ficción se ponen muy interesantes!

Pero eso no es todo: ¿Quieres volver a ver tu serie favorita pero no sabes qué capítulo ponerte? Tienes disponible el canal de La Promesa en RTVE Play. Aquí, podrás revivir todos los momentos de la ficción gratis y a todas horas. ¡No lo pienses más!