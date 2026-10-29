¿Qué debemos hacer ante una inundación?: Segundo aniversario de la DANA de Valencia

Yolanda Menadas ha visitado Paiporta, para ofrecernos algunos consejos sobre qué hacer en caso de volver a repetirse una inundación como la ocurrida hace dos años en la DANA de Valencia. Porque, aun sabiendo que puede volver a producirse un escenario meteorológico de esta magnitud, sí que se pueden minimizar los riesgos, actuar con precaución y saber de qué forma reaccionar.

Controlar el barranco para una mayor tranquilidad

El barranco que atraviesa Paiporta y parte el pueblo en dos es el punto crítico. Precisamente por eso, minimizar los riesgos pasa por avisar con tiempo a la población, para que sepan en todo momento qué deben hacer y qué no.

El concejal de emergencias de Paiporta, Miguel Ángel Ortiz, nos cuenta como la tecnología se ha convertido ahora en la mejor aliada para la prevención: se han instalado cámaras para vigilar el cauce de forma constante y también caudalímetros debajo de todos los puentes del municipio para permitir a la policía conocer en tiempo real la evolución exacta del caudal, una herramienta clave que ayuda a prevenir y, sobre todo, aporta una mayor tranquilidad.

Protocolo de seguridad

Para entender como funciona el protocolo de seguridad en el municipio hablamos con José Antonio Ortí, policía local de Paiporta. El margen de maniobra está medido de tal forma que, en el momento en el que el pasen de los cuatro metros de caudal en el puente, la policía activa el protocolo para contar con un metro y medio de margen como tiempo de reacción antes de que llegue a completarse.

A partir de ese momento crítico, los agentes comienzan a desplegarse desde la ribera hacia el exterior en ambas partes del municipio, dando el aviso correspondiente. Una vez se alerta a los vecinos de la situación, si hay que realizar una evacuación urgente, los ciudadanos deberán salir de sus domicilios de forma inmediata.

La trampa de los garajes

Los garajes subterráneos son uno de los espacios más peligrosos cuando el agua empieza a subir. José Antonio Ávila, de Protección Civil de Paiporta, insiste en que ante una situación así, lo primero es mantener la calma y sabercuáles son las vías de evacuación.

En caso de quedar dentro del coche y notar que la fuerza de la corriente impide abrir la puerta, un consejo de supervivencia clave es quitar un reposacabezas del asiento y, utilizando sus puntas metálicas, golpear con fuerza los cristales laterales o la luneta trasera para romperlos y poder salir. Sin embargo, es importante que tengamos siempre presente que el coche es un bien material, pero nuestra vida es lo más importante.