Responsable, junto a Isabel Díaz, de programas como Bandas Sonoras Transversales y Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo, ha compartido con los oyentes su pasión por la música electrónica.

Pedro Blázquez se jubila tras una trayectoria en la que la radio y la música electrónica han ido de la mano. Vinculado a RTVE desde 1999, el periodista y DJ ha contribuido a acercar a los oyentes los sonidos, los protagonistas y las historias de la cultura de club.

En sus propias palabras: «Yo he visto muchas cosas que vosotros no creeríais: he tirado cables RDSI en retransmisiones para Radio 3 y he grabado entrevistas y conciertos a altas horas de la madrugada en festivales de toda España. He realizado y presentado cientos de programas en directo después de 40 horas sin dormir. He visto rayos y truenos en el desierto de Monegros y creado propuestas y conceptos de cultura electrónica. Muchos de esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia, o para siempre si se va la luz y se apagan los servidores informáticos… Es hora de jubilarme».

Su trabajo en la radio ha ido acompañado de una labor de divulgación y formación, también como autor del libro Yo, DJ. Cómo triunfar con la música de otros.

Gracias, Pedro, por compartir tu pasión. ¡Feliz nueva etapa!