EN Play aplaza el estreno de 'Mañana Más Late' a consecuencia de la programación especial sobre el accidente ferroviario de Toledo

EN Play aplaza el estreno de 'Mañana más Late' de este miércoles 28 de octubre debido al accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Ante esta situación, la programación se centrará en la cobertura informativa del siniestro y en el seguimiento de la actualidad. La nueva fecha de estreno se traslada al próximo miércoles, 4 de noviembre, después de La Revuelta.

La decisión responde a la necesidad de adaptar nuestros contenidos a una actualidad que requiere toda nuestra atención. En estos momentos, la prioridad de EN Play es ofrecer una programación especial dedicada a lo sucedido, acompañar a la audiencia y atender las necesidades informativas que plantea el accidente.

Nueva fecha de estreno: 4 de noviembre

Agradecemos a quienes estaban pendientes de la llegada del programa su interés, su confianza y su comprensión ante unas circunstancias excepcionales. Se trata de un aplazamiento del estreno. 'Mañana Más Late' traslada su cita con la audiencia al próximo miércoles, 4 de noviembre, tras La Revuelta, en la plataforma de RTVE Play.

El accidente ferroviario de Toledo ha situado la información en el centro de nuestra programación. Por ello, EN Play decidió dedicar este espacio a la cobertura del siniestro, con el compromiso de abordar la actualidad con rigor, responsabilidad y respeto hacia todas las personas afectadas.

Queremos trasladar nuestra cercanía y solidaridad a las personas afectadas por el siniestro y a sus familias y allegados. Desde EN Play, las tenemos presentes al afrontar esta cobertura, conscientes de la importancia de tratar lo sucedido con cuidado y de mantener el respeto hacia quienes están viviendo sus consecuencias.

Gracias por acompañarnos, por vuestra confianza y por entender este cambio.