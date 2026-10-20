El Resto es Ruido, en directo desde Octubre Corto

Radio 3 entregará por segundo año consecutivo el premio a la mejor banda sonora del festival de cortometrajes de Arnedo. La emisión especial tendrá lugar el viernes 23 de octubre, a partir de las 21:00, desde el Centro Fundación Caja Rioja.

El Festival Octubre Corto, que cuenta con más de dos décadas de trayectoria, es una de las citas destacadas del cortometraje español. En esta edición, el certamen rendirá homenaje a Rafael Azcona, guionista de algunas de las películas más emblemáticas del cine español, como El pisito, Plácido, El verdugo, La vaquilla y Belle Époque.

Los nominados al Premio Radio 3 a la mejor banda sonora son Paloma Peñarrubia, por El cuerpo de Cristo, de Bea Lema; Zeltia Montes, por Cara de cona, de Guillermo de Oliveira; y Pedro Osuna, por Señuelo, de Martha Ayerbe. Los tres cuentan con una reconocida trayectoria en el ámbito de la composición musical.

El Resto es Ruido se emitirá en directo el viernes 23 de octubre, a partir de las 21:00, desde el Centro Fundación Caja Rioja de Arnedo. La entrada será libre hasta completar el aforo.