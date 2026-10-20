Lo mejor del Festival·B de Barcelona, este sábado en Radio 3

El pop alternativo, las guitarras, el trap, el reguetón y las nuevas formas de electrónica protagonizan el especial que Radio 3 dedica este sábado al Festival·B, que ha reunido a más de 35.000 asistentes en su duodécima edición.

El Festival·B cerró su duodécima edición con más de 35.000 asistentes a lo largo de tres jornadas en el Parc del Fòrum de Barcelona. Más de 40 artistas formaron parte de una programación que conecta distintas escenas y generaciones y refleja la diversidad de la música actual.

Rusowsky, Guitarricadelafuente, Mushka, Biznaga, La Élite, Petunias, Maria Arnal, Natalia Lacunza y Cupido son algunos de los nombres de una edición en la que han convivido la experimentación, la canción, la energía de las guitarras y los ritmos de baile. Propuestas con lenguajes propios que encuentran en el Festival·B un espacio compartido, abierto al cruce de géneros y a nuevas maneras de entender el pop.

Radio 3 te acerca a esta cita barcelonesa con un programa especial para recorrer su universo musical y descubrir las conexiones entre los artistas que han formado parte del cartel.

Festival·B, este sábado, a las 22:00 horas, en Radio 3, con los comentarios de Consol Sáez.