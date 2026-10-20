Hora y dónde ver en TV los Mundiales de gimnasia artística 2026

Los Mundiales de gimnasia artística se disputan desde el 17 al 25 de octubre en Róterdam, una cita en la que se pondrán en juego los primeros billetes para Los Ángeles 2028. Las mejores pruebas del campeonato se podrán ver de forma gratuita y en directo tanto en Teledeporte como en RTVE Play.

Para la cita olímpica se asegurarán su presencia los tres países que suban al podio en la competición por equipos, tanto en la categoría masculina como en la femenina, en la que Rusia tendrá muy complicado, si no imposible, ocupar una de las tres primeras plazas.

El conjunto ruso no podrá contar con Angelina Melnikova, que no podrá competir tras denegarle las autoridades neerlandesas el visado de entrada Tampoco estará Anna Kalmykova, plata en el concurso completo en los últimos Europeos, ni Viktoria Listunova, integrante del equipo ruso que se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, a las que también les fue negado el visado de entrada a los Países Bajos.

Gimnastas del equipo ruso durante la clasificación femenina en el Mundial de gimnasia artística de Rotérdam.IRIS VAN DEN BROEK / EFE

El regreso de Rebeca Andrade

El conflicto diplomático ha relegado a un segundo plano el retorno de la brasileña Rebeca Andrade, cuádruple medallista en los pasados Juegos Olímpicos de París, que disputará su primera gran competición internacional tras permanecer el pasado año alejada de los tapices para recuperarse física y mentalmente del anterior ciclo olímpico. Andrade tan sólo tiene previsto competir, al menos inicialmente, en barra de equilibrio y salto. Andrade demostró ya en los preliminares que está en Rotérdam para ganar y apunta a lo más alto del podio en salto tras deslumbrar en las preliminares con dos espectaculares tentativas.

También destaca la ausencia de la estadounidense Simone Biles, la gimnasta más laureada de la historia, que no compite desde los Juegos de París, lo que sitúa a la argelina Kaylia Nemour como la principal candidata para colgarse la medalla de oro en el concurso completo. Así lo demostró al cerrar la ronda preliminar en primera posición con un total de 55,999 puntos.

Sin embargo, Nemour deberá vigilar muy atentamente a la jovencísima china Qinqin Ke, de tan sólo 16 años, vigente campeona de Asia, y a la estadounidense Hezly Rivera, que a sus 18 quiere emular a la mítica Simone Biles y subir a lo más alto del podio en su debut en un Mundial.

Hashimoto busca su cuarto título seguido

En la categoría masculino, un gimnasta acapara toda la atención. No es otro que el japonés Daiki Hashimoto, que tratará de encadenar su cuarto título consecutivo de campeón del mundo en el concurso completo, un logró que situaría al gimnasta nipón, de 25 años, tras los pasos de su compatriota, el legendario Kohei Uchimura, ganador de seis oros seguidos entre los años 2009 y 2015.

Reto en el que tratará de hacer fracasar a Hashimoto su compañero de equipo Shinnosuke Oka, el vigente campeón olímpico. En espera del más mínimo error de los gimnastas japoneses aguardará el croata Illia Kovtun, vigente campeón de Europa.

Japón y EEUU, favoritos para el oro por equipos

Con Hashimoto y Oka al frente parece poco probable que al equipo japonés se le pueda escapar tanto el oro como la clasificación olímpica, si bien los vigentes campeones olímpicos y mundiales harían bien en no fiarse del siempre competitivo conjunto chino.

Por su parte, Estados Unidos y Gran Bretaña, que llega a la cita tras coronarse en Zagreb campeona de Europa, se perfilan, con permiso de Rusia, como los principales candidatos para alzarse con el tercer billete para los Juegos de Los Ángeles.

Mientras que en la categoría femenina un renovadísimo equipo estadounidense tratará de prolongar su hegemonía y sumar su octavo título consecutivo, pese al empuje de Italia, plata en los Juegos de París, y de Brasil, bronce en la capital francesa, con Rebeca Andrade y Flavia Saraiva a la cabeza.

España se aferra a la única opción de Petisco

El equipo español lo fía todo en estos Mundiales a Alba Petisco. La gimnasta catalana no falló en la ronda preliminar y volverá a disputar, como ya ocurrió el pasado año en Yakarta, la final del concurso completo de unos Mundiales, tras certificar su presencia entre las veinticuatro gimnastas que pelearán por los metales en la ciudad neerlandesa de Róterdam.

Una final a la que Petisco, que este curso ya fue quinta en los Europeos de Zagreb, accedió con la undécima mejor nota de todas las participantes tras cerrar la ronda clasificatoria con un total de 53,599 puntos.

De hecho, la de Sant Joan Despí, que en 2025 hizo historia para la gimnasia española al colgarse la medalla de plata en el concurso completo en los Europeos de Leipzig, no bajó nunca de los trece puntos en ninguna de su cuatro actuaciones.

Será la única representante española en las finales, ya que ningún representante masculino pudo hacer lo propio. Tampoco los equipos femenino y masculino lograron acceder como uno de los ocho mejores que disputan la final por equipos.

El combinado español femenino, que completaron Laia Font, Aitana Pacheco, Marina Escudero y Laura Casabuena, se quedó a casi cuatro unidades del billete para la final al concluir la fase clasificatoria en decimotercera posición con un total de 155,963 puntos.

Similar suerte corrió el equipo español masculino de gimnasia, que no pudo lograr la clasificación para la final tras concluir este domingo su actuación en la ronda preliminar en decimosexta posición con un total de 235,329 puntos.

Tampoco habrá representación española en la final del concurso completo, de la que Ignacio Yockers se quedó a 0,599 puntos, tras completar la ronda clasificatoria en la trigésimo tercera posición con una nota de 77,631 unidades.

Yockers, de 22 años, fue el gimnasta más destacado del conjunto español en una fase preliminar en la que Nicolau Muir concluyó en el puesto 42 con total de 76,699 puntos, mientras que Daniel Carrión finalizó en el 55 con una nota de 75,331 unidades. Por su parte, Rayderley Zapata, que tan sólo compitió en suelo y en salto, no pudo lograr el billete para la final del suelo, el aparato en el que se colgó la medalla de plata en los Juegos de Tokio, tras lograr una nota de 13,700 puntos.

Hora y dónde ver el Mundial de gimnasia artística

Martes 20 de octubre

19:00 horas: Gimnasia artística. Campeonato del Mundo. Final equipos masculino (Rotterdam, Países Bajos). Teledeporte y RTVE Play

Miércoles 21 de octubre

22:30 horas: Gimnasia artística. Campeonato del Mundo. Final equipos femenino (Rotterdam, Países Bajos). Teledeporte y RTVE Play

Jueves 22 de octubre

19:15 horas: Gimnasia artística. Campeonato del Mundo. All around masculino. (Rotterdam, Países Bajos). Teledeporte y RTVE Play

Viernes 23 de octubre

19:15 horas: Gimnasia artística. Campeonato del Mundo. All around femenino. (Rotterdam, Países Bajos). Teledeporte y RTVE Play

Sábado 24 de octubre

18:00 horas: Gimnasia artística. Campeonato del Mundo. Finales aparatos. (Rotterdam, Países Bajos). Teledeporte y RTVE Play

Domingo 25 de octubre

18:00 horas: Gimnasia artística. Campeonato del Mundo. Finales aparatos. (Rotterdam, Países Bajos). Teledeporte y RTVE Play