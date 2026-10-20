El drama de la muerte de Rodolfo Valentino

‘Saber y Ganar’ siempre tiene espacio para recordar a las grandes figuras del cine, la televisión y las artes en general que han dejado huella no solo en su disciplina, sino también en la cultura popular. En el caso del actor italiano Rodolfo Valentino, además de ser recordado por sus películas y por ser uno de los primeros galanes de masas, también destacó por protagonizar el primer funeral de gran impacto social, siendo su muerte un auténtico drama colectivo.

Una muerte temprana e inesperada

Rodolfo Valentino fue una superestrella del cine mudo a principios de la década de 1920. De origen italiano pero afincado en Estados Unidos, se hizo un hueco en Hollywood perfilando la imagen del gran galán latino que conquistó tanto a mujeres como hombres con sus personajes.

Por eso, el 23 de agosto de 1926, cuando se supo que había muerto, el país sufrió un duelo nacional como no se había visto hasta entonces por un artista. Valentino tenía tan solo 31 años cuando falleció por una peritonitis derivada de una cirugía por apendicitis y de una úlcera gástrica perforada en el Polyclinic Hospital de Manhattan, en Nueva York.

La cultura pop estaba empezando a desarrollarse con las primeras figuras del star system hollywoodiense y las reacciones del público al conocerse la defunción del actor fueron la clara representación de lo que las relaciones parasociales pueden provocar.

Imagen promocional de una de las películas protagonizadas por Rodolfo Valentino

El primer funeral masivo con disturbios incluidos

El cuerpo del actor se expuso en la funeraria Campbell, situada en el distrito de Broadway, y llegaron a presentarse más de 100.000 personas que hicieron colas kilométricas para acceder al recinto. De hecho, un centenar de agentes tuvieron que intervenir para frenar los disturbios que se empezaron a producir con empujones entre los asistentes y destrozos de escaparates.

Pero eso no fue todo. La histeria colectiva llegó a materializarse en el suicidio de diversas seguidoras de Valentino, que no concebían una vida sin su ídolo. Cierto es que hay algunos relatos sobre este tema que forman parte de la leyenda, pero sí que hubo muertes confirmadas como la de una fan que ingirió veneno rodeada de fotografías de su amado.

Un drama narrado en la prensa

Todo lo que aconteció alrededor del velatorio y funeral de Rodolfo Valentino nutrió de contenido muy jugoso a la prensa de la época, que con narraciones como esta contribuyeron a edificar lo que hoy conocemos como prensa sensacionalista. Ver las hordas de seguidores que querían rendir tributo al artista, así como los altercados en la calle o los desmayos ante el ataúd de la actriz Pola Negri, quien afirmaba ser la prometida del difunto, no fueron más que carnaza para los titulares.

Algunas publicaciones sacaron provecho de este duelo colectivo publicando cabeceras con información falsa e incluso realizando fotomontajes que simulaban el cuerpo de Rodolfo Valentino ya sin vida. Incluso hubo periódicos que lanzaron ediciones extraordinarias sobre su figura, algo insólito en aquellos años.

El entierro de una leyenda

El funeral de Valentino se llevó a cabo en la iglesia de Saint Malachy de Nueva York, con aglomeraciones de cientos de personas que querían darle el último adiós a su ídolo. Un dato curioso es que, tras las exquisitas, el féretro viajó en tren hasta la Costa Oeste y en cada estación que paraba, la muchedumbre se agolpaba contra los convoys con intención de ver el ataúd.

Un año después, una mujer de identidad desconocida comenzó a hacer acto de presencia cada 23 de agosto en su cripta en el Hollywood Forever Cementiry. Vestida de luto al completo, dejaba una rosa roja en el lugar donde yacían los restos de Rodolfo Valentino para la eternidad, un gesto que otras mujeres copiaron y que fueron reproduciendo durante los años venideros.

Que más de 100 años después de su muerte se siga hablando de la figura de Rodolfo Valentino es algo que confirma que el hombre que provocó la histeria colectiva al morir es, efectivamente, una leyenda del cine y de la cultura pop.