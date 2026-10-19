Radio 3, en RADAR Madrid 2026

Del 19 al 21 de octubre, Madrid se convierte en punto de encuentro de la industria musical internacional con RADAR Madrid, un evento que reúne a profesionales del sector para compartir ideas, descubrir nuevos talentos y explorar las tendencias que están transformando la música.

Durante tres jornadas, el encuentro propone un programa que combina conferencias, showcases y encuentros profesionales, creando un espacio para conectar a artistas, promotores, salas, festivales y otros agentes de la industria musical. Una oportunidad para intercambiar experiencias, generar nuevas conexiones y descubrir las propuestas que están marcando el rumbo de la escena musical.

Y, por supuesto, Radio 3 estará allí para contártelo. Este martes 20 de octubre, nos trasladamos a RADAR Madrid con una programación especial desde el evento. Emitiremos Generación Ya y El resto es ruido para acercarte toda la actualidad del encuentro, poner el foco en las nuevas tendencias y dar voz a los protagonistas de una industria en constante evolución.

En su primera edición, RADAR Madrid reunirá a más de 120 invitados internacionales, entre ellos profesionales vinculados a festivales, sellos, plataformas y medios de comunicación, en un encuentro que busca conectar la escena musical española con los circuitos internacionales.