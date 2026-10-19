Genaro besa a Bárbara tras escuchar sus ruegos en 'Valle Salvaje'

Genaro ha dado el paso definitivo que puede cambiar su relación con Bárbara para siempre. Lo ha hecho en un momento complicado para la joven, que lleva unos días sin saber cómo relacionarse con él. Desde que descubriese gracias a una misiva que el joven al que conoció en el baile alberga sentimientos por ella, Bárbara se encuentra confusa y evasiva. También está relacionado con la enorme tarea que ella tiene entre manos: escribir un ensayo para cambiar mentes y desafiar las convenciones de su época.

Pero eso no es todo. Bárbara arrastra una sucesión de momentos personales complicados. Primero, Leonardo la abandonó. Después perdió a su hermana. Su mentor, Sol, que tanto la inspiró y le ayudó a convertirse en la gran mujer que ahora es, se fue inmerso en las sombras de un engaño. Le queda Pedrito y su tía Victoria, pero hacía tiempo que nada le daba motivos para seguir adelante.

Valle Salvaje Valle Salvaje - Bárbara y Genaro dejan claros sus sentimientos La confesión de Genaro provoca las explicaciones de Bárbara. ¿Podrán ser amigos? Ver ahora

En el baile, sin embargo, conoció a un apuesto joven que parecía que podría cambiarlo todo: con su mirada encantadora y su lengua rápida, que siempre le tenía la réplica preparada, Genaro parecía un joven a la altura de la Salcedo. Hasta que levantó la mano para reprender a una criada y se ganó una bronca de parte de ella.

Lo siguiente que sabemos es que volvió al valle, despertando las sospechas de algunos: Atanasio y Matilde están dispuestos a desenmascarar al joven, seguros de que oculta algo. Desde que está en el valle se ha desenvuelto de forma misteriosa: hurgando entre las cosas de Bárbara, entrando en su alcoba a sus espaldas y, ahora, confesando unos sentimientos que no son del agrado de ella.

Porque Bárbara no está lista para volver a amar y así se lo ha hecho saber. Entonces, ¿por qué Genaro ha decidido besarla?

Así ha sido el momento del beso

Como Bárbara estaba evitando a Genaro desde que descubrió lo que él sabe, él había tomado la decisión de marcharse. Había hecho el petate y estaba listo para abandonar la Casa Pequeña por el bien de Bárbara, para darle espacio. Pero ella le ha rogado: "Solo le pido un par de días más para que las ideas vuelvan a mi cabeza para antes. Sé que sin usted a mi lado yo no podría acabar este ensayo sola"

"Sería una pena porque hace tanto tiempo que no siento una ilusión tan grande por nada. Usted m eha devuelto las ganas de escribir". Ha seguido: "Usted nunca ha sido un estorbo. Todo lo contrario. Por favor se lo pido. Quédese. Ayúdeme a empezar lo que acabamos juntos". Él se ha inclinado hacia ella, y el resto es historia.