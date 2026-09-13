Aniversario de 'Cuéntame cómo pasó': 25 actores que aparecieron en la serie y quizá no recuerdas

Cuéntame cómo pasó está de celebración. Tal día como hoy, un 13 de septiembre pero de 2001, más de 4 millones de personas nos sentamos por primera vez frente al televisor para conocer a los Alcántara. La serie fue durante 23 temporadas mucho más que la historia de Antonio, Mercedes, Carlitos y compañía. Por San Genaro, el barrio ficticio más conocido de la televisión, o Sagrillas, el pueblo inventado de donde procedía la familia, desfilaron cientos de actores, algunos durante años y otros durante solo un episodio. Entre ellos hay intérpretes que hoy asociamos a La casa de papel, Élite, Merlí, Akelarre o algunos de los grandes éxitos recientes del cine español.

¿Serías capaz de acordarte de alguno de ellos 25 años después? Estos son 25 actores que aparecieron en Cuéntame y quizá no recuerdas haber visto en la serie pero que también formaron parte de esta historia.

1. Miguel Bernardeau: Alpuente Antes de convertirse en uno de los protagonistas de Élite y de encabezar proyectos como Zorro o Querer, Miguel Bernardeau tuvo un pequeño papel en Cuéntame cómo pasó. El actor apareció en 2016 como Alpuente, en el episodio "70 minutos".

2. Alba Flores: Chelo Alba Flores pasó por San Genaro mucho antes de que Nairobi la convirtiera en uno de los rostros españoles más reconocibles internacionalmente. Interpretó a Chelo, la amante de un atracador y testigo clave en la investigación de Toni sobre una serie de robos a joyerías. Su personaje apareció en un episodio de la temporada 15 y protagonizó una intensa trama junto a Pablo Rivero. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T15 - Episodio 17: En la boca del lobo Toni sigue investigando los atracos a joyerías. Chelo, amante del único atracador que sobrevivió al asalto de Tetuán, se presenta en la casa de Toni. rtve play

3. Álvaro Morte: Toño Hoy es imposible pensar en Álvaro Morte sin acordarse de El Profesor de La casa de papel, pero hace años el actor tuvo un pequeño papel en su primera etapa televisiva antes de su salto internacional. El intérprete pasó por Cuéntame entre 2009 y 2010 para dar vida a Toño, el novio ladrón de Pili. Apareció en cuatro episodios, tres de la temporada 11 y un último en la 12. Álvaro Morte: De robar en 'Cuéntame' a ser el primer hombre en dar la vuelta al mundo

4. Itziar Ituño: Koro Itziar Ituño llegó a Cuéntame cómo pasó para interpretar a Koro, una mujer vasca que regentaba un restaurante en Bruselas, un papel al que dio vida antes de convertirse en Lisboa en La casa de papel. El personaje aparece en cinco episodios de la temporada 18, cuando Carlos Alcántara se marcha a la capital belga.

5. Javier Ambrossi: Richi Mucho antes de que La llamada, Paquita Salas, Veneno y La Mesías convirtieran a Los Javis en una de las parejas creativas más importantes de la televisión española, Javier Ambrossi trabajó como actor en Cuéntame. Entre 2015 y 2016 (temporadas 16 y 17) interpretó a Richi, un personaje relacionado con el entorno de Luis. Fue una etapa relativamente pequeña dentro de una carrera que después tomaría un rumbo muy distinto. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T16 - Episodio 14: Los amigos de Luis Noviembre de 1983. Mercedes y Antonio tienen que ir a hablar con la abogada de Luisa. Confían poder solucionar el problema y no tener que ir a juicio. rtve play

6. Amaia Aberasturi: Úrsula Amaia Aberasturi es otro ejemplo perfecto de actriz cuyo rostro hoy reconocemos mucho más que cuando apareció en la serie. La actriz, posteriormente nominada al Goya por Akelarre, participó en un episodio de la temporada 19. Interpretó a Úrsula, la hija de uno de los empresarios que investiga Toni y que acaba encaprichándose del periodista.

7. Verónica Echegui: Cristina En 2014, Verónica Echegui apareció en la serie como Cristina, una joven aficionada al heavy metal que Carlos conoce durante una sesión de terapia. Su personaje, aparentemente duro pero emocionalmente frágil, establece una curiosa complicidad con el joven Alcántara. Fue una colaboración puntual, anterior a muchos de los trabajos por los que la actriz acabaría siendo reconocida. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T15 - Episodio 6: Cinco ataques de pánico y una balada heavy metal Carlos continúa con las pesadillas y hace todo lo posible para no dormir. Arrastra un trauma desde su paso por la cárcel, que le está costado mucho. rtve play

8. Raúl Arévalo: Basilio Raúl Arévalo también tuvo su pequeño paso por Sagrillas. Interpretó a Basilio, un personaje del pueblo de los Alcántara que apareció en dos episodios durante la temporada 3. Repetiría en este papel durante un capítulo de la temporada 5. ¿Habrías reconocido al actor que más tarde tendría su repercusión dentro del cine español y ganaría el Goya por Tarde para la ira?

9. Unax Ugalde: Jorge Arias Unax Ugalde tuvo una presencia algo más importante en la serie. Interpretó a Jorge Arias-Terreros, un joven profesional eficaz y ambicioso que se incorpora a la imprenta de Antonio Alcántara. Su llegada provoca cierta rivalidad con Antonio, que empieza a competir con él en el terreno profesional, mientras que en el sentimental vivió un idilio con Pili. El personaje apareció en varios episodios de la temporada 10.

10. Luis Zahera: Cabo Primero Resulta difícil imaginar a Luis Zahera en un papel tan pequeño. El actor, uno de los grandes secundarios del cine español y ganador del Goya por As bestas, tuvo una aparición en Cuéntame interpretando simplemente a un Cabo Primero durante el Servicio Militar de Toni en dos episodios de la temporada 2.

11. Greta Fernández: Laia Antes de estar nominada al Goya a la mejor actriz por La hija de un ladrón, Greta Fernández pasó por Cuéntame cómo pasó. Se incorporó a la temporada 20 como Laia, uno de los nuevos personajes de la serie ya en los años noventa. Su paso fue durante cuatro episodios.

12. Mariona Terés: Samira A Mariona Terés muchos espectadores la identificarán por trabajos posteriores en televisión, y últimamente como Esperanza en Barrio Esperanza, pero también formó parte del universo de los Alcántara. En la temporada 20 interpretó a Samira, una compañera de Inés en la escuela de teatro.

13. Antonio Pagudo: Sergio Muchos le recordamos como Javi Maroto en La que se avecina, Antonio Pagudo tiene un curioso pasado en San Genaro. El actor interpretó a Sergio, conocido como «el del catastro», un personaje que apareció en 13 episodios entre 2005 y 2007. Es decir, no se trató de un simple cameo: durante varios episodios formó parte del barrio como el novio de Pili.

14. Francesc Orella: Helio El profesor Merlí también pasó por Cuéntame. Francesc Orella interpretó a Helio, psicólogo de Mercedes, un personaje que apareció en nueve episodios durante la temporada 17. El papel llegó a la vez que el actor se hiciera popular entre el público más joven gracias a Merlí.

15. Víctor Clavijo: doctor Martín Broto Víctor Clavijo llegó a Cuéntame en la temporada 18 para interpretar al doctor Martín Broto, médico que lidera un proyecto experimental relacionado con pacientes de cáncer de mama. Su personaje se cruza con Mercedes durante una de las tramas médicas más importantes de aquella etapa. Clavijo apareció en cuatro episodios siendo ya un actor reconocido en nuestro país.

16. Adriana Torrebejano: Rosario Adriana Torrebejano comenzó a trabajar muy joven y también tuvo su paso por San Genaro. Con apenas unos años de carrera, apareció en tres capítulos de la temporada 9 interpretando a Rosario. Es un pequeño papel de sus primeros años como actriz, mucho antes de convertirse en un rostro habitual de numerosas series españolas.

17. Carlos Santos: JR Otro nombre que puede sorprender especialmente porque apareció prácticamente al final de la historia de los Alcántara. En la última temporada de Cuéntame, Carlos Santos interpretó a JR, un especialista en comunicación política. Fue uno de los actores capitulares que se incorporaron a la temporada de despedida de la serie, emitida en 2023.

18. Susana Abaitua: Luchi Antes de hacerse especialmente conocida por series como Patria, Susana Abaitua también tuvo relación durante un tiempo con la familia Alcántara. Interpretó a Luchi, hija de José Ignacio y una joven vecina bastante juerguista que provoca problemas de convivencia a Inés y Toni. El personaje estaba relacionado con una de las tramas de la temporada 16 y apareció en cuatro episodios.

19. Blanca Portillo: Begoña Blanca Portillo es uno de esos nombres que cuesta asociar inmediatamente con Cuéntame, pero la actriz interpretó a Begoña, un personaje que apareció durante nueve episodios de la temporada 9. Para entonces Portillo ya tenía una sólida trayectoria.

20. Asier Etxeandia: Mateo Antes de ser uno de los intérpretes más reconocibles del cine español gracias a películas como Dolor y gloria, Asier Etxeandia también pasó por Cuéntame. Allí interpretó a Mateo, en un papel difícil de encontrar entre su larga trayectoria, pero que aparece en cuatro episodios de la temporada 5 y en el primero de la 6.

21. Gemma Cuervo: Amalia La eterna Vicenta de Aquí no hay quien viva también tuvo su momento en San Genaro. Gemma Cuervo apareció en 2017 como Amalia, la compañera de habitación de Mercedes en el hospital mientras esta se recupera de una intervención en el episodio 17 de la temporada 18. El personaje aportaba un toque cómico a una trama especialmente delicada para los Alcántara.

22. Terele Pávez: Doña Pura Terele Pávez no era una desconocida cuando llegó a Cuéntame, pero su personaje merece estar en cualquier repaso al reparto de la serie. Interpretó a Doña Pura Barbadillo, la madre de Antonio y Miguel Alcántara y una mujer marcada por la guerra y la posguerra. Su presencia pertenece a las primeras etapas de la ficción y es uno de los grandes nombres de la interpretación española que pasaron por San Genaro. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T2 - Episodio 4: La mamá política La llegada de la madre de Antonio, doña Pura, a la casa de los Alcántara provoca enfrentamientos. No comparte la forma de vida de la familia de su hijo rtve play

23. Fernando Fernán Gómez: Don Venancio Uno de los mayores nombres de la historia del cine español también estuvo en los inicios de Cuéntame. Fernando Fernán Gómez interpretó a don Venancio, el primer sacerdote de la parroquia de San Genaro. Fue el cura que aparecía en los primeros capítulos de la ficción, antes de que Pere Ponce asumiera el personaje de Eugenio.

24. Antonio Resines: Luis Olmedilla Antonio Resines ya era una estrella cuando llegó a Cuéntame, y por eso su aparición resulta curiosa. Interpretó a Luis Olmedilla, director de la sucursal bancaria de San Genaro. Divorciado y aficionado del Atlético de Madrid, acaba convirtiéndose en un vecino habitual y desarrolla una importante relación con Miguel Alcántara durante 13 episodios de la temporada 17.