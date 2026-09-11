25 años de 'Cuéntame cómo pasó': vuelve a empezar la serie en su canal 24 horas

Hace un cuarto de siglo, los españoles nos sentábamos por primera vez frente al televisor para conocer a una familia que ya forma parte de nuestra historia colectiva. El 13 de septiembre de 2001, La 1 estrenaba Cuéntame cómo pasó, una ficción que acabaría convirtiéndose en la serie de prime time más longeva de la televisión en España y en el espejo en el que nos miramos varias generaciones que crecimos con la ficción.

Ahora, para celebrar este 25 aniversario de su histórico estreno, RTVE quiere recordar un día histórico para los fans más incondicionales de la serie. El canal 24 horas dedicado en exclusiva a Cuéntame cómo pasóvolverá a empezar de cero sus emisiones, desde el capítulo número 1 llamado "El retorno del fugitivo" y ofreciendo una oportunidad única para revivir todo el fenómeno desde el principio exacto.

Si eres de los que añora el acento inicial de Mercedes, los apuros económicos de Antonio, las travesuras de Carlitos o el día a día de Herminia en San Genaro, aquí te damos los motivos clave para engancharte de nuevo a una serie que hizo historia en la televisión española.

El regreso al punto de partida: De vuelta a 1968 El canal 24 horas se reinicia para devolvernos al origen de todo. Para volver al día en el que la televisión en blanco y negro llegó a la casa de los Alcántara en el barrio madrileño de San Genaro, justo a tiempo para ver a España ganar Eurovisión. Revivir los primeros pasos de la familia es la excusa perfecta para recordar cómo evolucionaron unos personajes que crecieron ante los ojos de millones de espectadores a la vez que también se mostraba cómo iba creciendo el país. 25 años de un icono: Una efeméride redonda El 13 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después en la televisión de nuestro país. Celebrar un cuarto de siglo de la serie es rendir homenaje al formato que mejor supo narrar nuestra historia reciente: desde la dictadura hasta la llegada de la democracia y los años noventa, así como la entrada en el siglo XXI. Y lo hizo combinando los grandes acontecimientos nacionales e internacional con el día a día de los vecinos de San Genaro. Oportunidad perfecta para nostálgicos y nuevas generaciones Ya sea porque quieres rememorar aquella época dorada en la que toda España comentaba el capítulo del día siguiente, o porque te perdiste el fenómeno en su emisión original y quieres descubrir por qué reunió a millones de espectadores frente al televisor, este nuevo inicio en el canal 24 horas pone el universo de los Alcántara al alcance de nostálgicos y nuevas generaciones de forma ininterrumpida. El canal elige por ti Si eres de los que siempre duda qué capítulo ponerse de los 413 que tiene la serie, RTVE Cuéntame decide por ti. En realidad, cualquier episodio es bueno para conectar a cualquier hora del día y encontrarte con las tramas de los Alcántara. Sin embargo, el canal permite un visionado maratoniano de fin de semana o para disfrutar de un capítulo suelto antes de dormir sin tener que escoger cuál ver. Disfrutar de la banda sonora y la estética de la serie Más allá de sus guiones y del impecable trabajo de un reparto encabezado por Imanol Arias, Ana Duato y María Galiana, Cuéntame cómo pasó fue un ejercicio de nostalgia emocional. Volver a escuchar los grandes temas musicales de los 60, 70, 80 y 90, o ver la evolución de la moda y la tecnología es un billete directo para un viaje al pasado, a nuestro pasado, el que unos vivieron en el momento, y otros lo hicimos a través de la serie.