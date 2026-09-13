Cine gratis en RTVE Play: todos los estrenos que llegan la semana del 14 al 20 de septiembre

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

La casa de Bernarda Alba y Golpe de suerte son algunas de las cintas que durante la semana del 14 al 20 de septiembre se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan a RTVE Play.

Tierras lejanas (Lunes 14 de septiembre a las 22.30 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern de Anthony Mann con James Stewart. Interpreta a un cowboy, Jeff Webster, que pone rumbo a Alaska para huir de la justicia. El sheriff Gannon (John McIntire) trata de dar con él.

La abuela y el forastero (Martes 15 de septiembre a las 22.35 horas en La 2 y RTVE Play) Teresa, la costurera del pueblo, recibe una propuesta especial de Samir, el pakistaní de la frutería, que en realidad era sastre en su país. Los dos colaboran, pero lo tienen que hacer en secreto por miedo a lo que puedan decir en el pueblo. De repente Teresa muere y Enric, su nieto que vive en Manchester, vuelve al pueblo en plena crisis vital. Con Carles Francino, Neus Agulló y Kandarp Mehta. Días de cine Días de Cine: La abuela y el forastero. Ver ahora

La casa de Bernarda Alba (Jueves 17 de septiembre a las 22.35 horas en La 2 y RTVE Play) Historia de nuestro cine recupera La casa de Bernarda Alba por los 90 años de la muerte de Federico García Lorca. Mario Camus adapta la obra del poeta granadino con Ana Belén, Aurora Pastor, Enriqueta Carballeira, Vicky Peña, Aurora Pastor y Mercedes Lezcano como las hijas de Bernarda Alba. A la matriarca la interpreta Irene Gutiérrez Caba. A continuación, Historia de nuestro cine emite un coloquio con Javier Calvo y Javier Ambrossi, directores de La Bola Negra, una de las películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar.