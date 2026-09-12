'Fargo' cumple 30 años: vuelve a disfrutar de esta comedia negra, la obra maestra de los hermanos Coen

¿Qué tienen en común "El Nota" de El gran Lebowski, Anton Chigurh de No es país para viejos y Marge Gunderson de Fargo? Estos personajes tan diferentes y especiales transitan bajo el paraguas mágico de los hermanos Coen. Ethan y Joel han concebido tantos protagonistas extravagantes como géneros narrativos han cultivado en sus películas. Aunque si hay un estilo que bordan esa es la comedia negra y Fargo es el mejor ejemplo de ello.

La película, que este año ha cumplido treinta años, nos muestra a Jerry Lundegaard, director de ventas en la empresa de coches de su suegro. Ahogado por las deudas urde un plan, contratar a dos delincuentes de medio pelo para que secuestren a su mujer, que su adinerado suegro pague un sustancioso rescate por ella y repartir el botín con los secuestradores. Sin embargo, los criminales se ven envueltos en una espiral de violencia que se va acrecentando y que los cerca tanto a ellos como al marido cómplice.

La investigación del caso, que ha escalado a varios homicidios, recae en manos de Marge Gunderson la amable e impecable jefa de la policía local. Marge, que se encuentra en su séptimo mes de embarazo, comienza a unir las piezas de un sangriento puzle en un paisaje cubierto de nieve inmaculada en el estado de Minnesota.

Bajo el guion y la dirección de Ethan y Joel Coen, en el reparto principal encontramos a Frances McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi, Peter Stormare y Kristin Rudrüd.

Grandes mentiras de Fargo La película comienza con un rótulo que afirma que la historia ocurrió en Minnesota en 1987. Los hermanos Coen se inventaron este hecho para que los espectadores conectarán más con la historia. Crearon la mentira a partir de un par de crímenes reales inconexos. Una morbosa estrategia comercial que acabaron confesando años después de su estreno.

El misterioso señor Jaynes En los créditos de la película figura un tal Roderick Jaynes como encargado del montaje. Esta persona nunca ha existido, es el pseudónimo que Ethan y Joel Coen utilizan para firmar la edición de sus propias películas. Lo peculiar del caso es que este nombre inventado obtuvo una nominación al Óscar, los hermanos imaginaron que lo ganaban y que quien lo aceptara sería el actor Albert Finney quien trabajó con ellos en Muerte entre las flores, y años después obtuvo su quinta nominación a las estatuillas de Hollywood interpretando al rudo pero compasivo abogado Ed Masry en Erin Brockovich (2000). Lo de que el veterano Finney recogiera la estatuilla es una de sus clásicas bromas, finalmente no fue necesario. De los siete Óscar a los que Fargo fue nominada ganaron dos, Mejor Guion Original para los hermanos Coen y Mejor Actriz para Frances McDormand.

El invierno de Minnesota Ethan y Joel buscaban un paisaje desolador y sepultado bajo la nieve blanca presente en toda la película. El rodaje coincidió con uno de los inviernos más templados y secos de la historia de Minnesota, por lo que la nieve que se ve es en su mayoría artificial. Las noches, por contra, eran gélidas, tanto que la actriz Frances McDormand dejó por la noche en uno de los camiones de producción donde no funcionaba la calefacción la almohada que hacía de embarazo postizo y que estaba rellena de alpiste para pájaros. Al día siguiente la encontró completamente congelada.

Fargo no es Fargo Ni una sola escena se rodó en el pueblo de Fargo. La escena inicial supuestamente ambientada en esa localidad fue filmada en interiores de Minneapolis. La rocambolesca relación con la localidad es su musicalidad y sencillez, les sonó bien desde el principio y los hermanos lo mantuvieron por encima de otras opciones. Si buscamos "tres pies al gato", el nexo del municipio con la película es que la actriz Kristin Rudrüd que interpreta a la secuestrada Jean Lundegaard nació allí, en Fargo.

Reparto de papeles William H. Macy quería el papel de Jerry Lundegaard a toda costa, pero tras dos pruebas, Joel Coen no terminaba de darle el papel. Así que el actor voló a Nueva York para confrontar a los directores y durante el encuentro les dijo: "Estoy muy preocupado de que vayáis a estropear esta película dándole este papel a otra persona. Es mi personaje, y dispararé a tus perros (a Ethan) si no me lo das a mí”. Funcionó. En quien sí habían pensado Ethan y Joel desde el principio era en Steve Buscemi para el papel de Carl Showalter, tanto es así que escribieron el guion imaginándoselo en él. El actor es un habitual de las películas de los Coen y comparte con John Goodman el honor de ser uno de los rostros masculinos más repetidos en sus cintas con seis colaboraciones; siete en el caso de Goodman, si contamos su breve cameo de voz en El gran salto.

La musa El círculo de actores fetiche de los hermanos es cerrado y selecto: Jon Polito sigue de cerca en el ranking a Goodman y Buscemi con cinco largometrajes, mientras que el récord absoluto de apariciones en su filmografía lo ostenta la oscarizada Frances McDormand, casada con Joel Coen desde 1984 y musa indiscutible de su universo cinematográfico.