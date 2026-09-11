Playz revoluciona el consumo juvenil con 'Estúpido Cupido', su primera "impro-serie" vertical

Si eres de los que pasa horas haciendo scroll en el móvil en busca de historias cortas, intensas y con puro enganche, estás de suerte. Las nuevas narrativas digitales y el consumo rápido en dispositivos móviles han tomado el FesTVal de Vitoria con la presentación de 'Estúpido Cupido', la última gran apuesta transmedia de Playz. Esta innovadora producción fusiona la estructura de los célebres microdramas de éxito internacional con la frescura de la improvisación en directo. Con más de 80 episodios en formato vertical dentro de la nueva app de Playz y su correspondiente versión en horizontal para RTVE Play, la ficción te traslada directo a los pasillos del exclusivo Parthenon Superior College. Un internado donde un reparto repleto de conocidos creadores de contenido se enfrenta a tramas de rivalidad, venganza, amores cruzados y, sobre todo, mucho "salseo" escolar.

'Divino Salseo' y Javi de Hoyos: la cuenta secreta para no perderte ningún cotilleo Una de las grandes sorpresas de este universo transmedia es que las tramas traspasan las fronteras de los propios capítulos. La serie contará con su propio canal oficial en TikTok e Instagram bajo el nombre 'Divino Salseo', una ventana donde el periodista Javi de Hoyos irá filtrando en tiempo real todas las exclusivas y secretos que los alumnos intentan ocultar en el internado. Este ecosistema se complementa con 'Más allá de Estúpido Cupido', un formato detrás de las cámaras donde descubrirás los ensayos, los retos más divertidos y las tomas falsas del rodaje. Una propuesta pensada para que vivas la ficción desde todos los ángulos posibles y no te pierdas nada en tus redes sociales favoritas.

Un paso radical hacia la pantalla del móvil: "¿Por qué no crear en vertical?" La decisión de apostar por el formato vertical responde a una realidad innegable: la manera en la que consumes contenido ha cambiado para siempre. Alberto Fernández, director de Plataformas y Servicios Digitales de RTVE, explicaba en Vitoria la urgencia de conectar con el lenguaje actual del espectador: "La realidad es que el público joven cada vez más consume vídeo vertical. De hecho, es el contenido que más consume la población entre 18 y 30 años en Europa, más que lo que se puede ver en una plataforma en horizontal o en la tele lineal. Si queremos llegar a esas audiencias, el móvil y el vídeo vertical es el instrumento que debemos utilizar. Este era un paso radical que teníamos que tomar y pensamos que todos los contenidos para jóvenes deben ser en vertical", apuntaba durante la presentación.

Mitad guión, mitad improvisación: el secreto detrás de las cámaras Olvídate de los diálogos encorsetados o las actuaciones sobreactuadas. Dirigida por Daniel Sama, la ficción confía el peso de las tramas a creadores de contenido que trabajan sin un texto cerrado, aportando una naturalidad única a cada escena. "Es un nuevo género televisivo que hemos mezclado, una mezcla entre el 'impro show' y la ficción. A los talentos les hemos dado un personaje, unas características y unas acciones, y a partir de ahí las escenas se llevaban a cabo e iban improvisando sobre la marcha. Para mí lo mejor de todo es ver la naturalidad con la que lo han vivido", comentaba el realizador sobre un proceso donde incluso los propios actores se sorprendían con los giros de guión.