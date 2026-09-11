Grandes propuestas para las Noches del Patrimonio en Cuenca y Toledo

Las quince ciudades Patrimonio de la Humanidad de España: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda transforman este viernes y sábado por la noche sus cascos históricos en escenarios con espectáculos de música, danza y numerosas visitas a monumentos. Es la gran cita que el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y el Ministerio de Cultura celebran cada año.

En Castilla-La Mancha, Toledo y Cuenca son las ciudades patrimonio. Los museos de ambas ciudades, algunos de sus conventos y muchos espacios históricos podrán visitarse en horario nocturno y de forma gratuita o con un pago simbólico.

Las noches en Toledo En el Monasterio de San Juan de los Reyes, por ejemplo, hasta la medianoche del viernes, el público podrá recorrer el monasterio ambientado con la música -en directo- del músico italiano Renzo Ruggiero. Pero no será el único escenario: habrá conciertos y otros espectáculos por muchos puntos de la ciudad. Se abrirán también las puertas del Museo del Ejército, del Antiguo Hospital de Tavera, el Monasterio de Santo Domingo El Real, la Iglesia de San Sebastián, las termas romanas, el Museo de Santa Cruz o el Teatro de Rojas. El Convento de Santa Clara contará con la actuación musical de Chiki Serrano y la de Darya Neumiarzhytskaya en la sinagoga de Santa María La Blanca.