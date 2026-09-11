Grandes propuestas para las Noches del Patrimonio en Cuenca y Toledo
- Transforman este viernes y sábado sus cascos históricos en escenarios con espectáculos
- Museos, conventos y teatros pueden visitarse en horario nocturno y de forma gratuita
Las quince ciudades Patrimonio de la Humanidad de España: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda transforman este viernes y sábado por la noche sus cascos históricos en escenarios con espectáculos de música, danza y numerosas visitas a monumentos. Es la gran cita que el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y el Ministerio de Cultura celebran cada año.
En Castilla-La Mancha, Toledo y Cuenca son las ciudades patrimonio. Los museos de ambas ciudades, algunos de sus conventos y muchos espacios históricos podrán visitarse en horario nocturno y de forma gratuita o con un pago simbólico.
Las noches en Toledo
En el Monasterio de San Juan de los Reyes, por ejemplo, hasta la medianoche del viernes, el público podrá recorrer el monasterio ambientado con la música -en directo- del músico italiano Renzo Ruggiero. Pero no será el único escenario: habrá conciertos y otros espectáculos por muchos puntos de la ciudad.
Se abrirán también las puertas del Museo del Ejército, del Antiguo Hospital de Tavera, el Monasterio de Santo Domingo El Real, la Iglesia de San Sebastián, las termas romanas, el Museo de Santa Cruz o el Teatro de Rojas. El Convento de Santa Clara contará con la actuación musical de Chiki Serrano y la de Darya Neumiarzhytskaya en la sinagoga de Santa María La Blanca.
Las noches en Cuenca
Cuenca bulle de actividad cultural, una propuesta para que conquenses y visitantes disfruten de la Ciudad Patrimonio. En el paseo del Huécar se podrá disfrutar del concierto "Memoria Viva. De los maestros de ayer a los compositores de hoy". Un recorrido por el patrimonio musical español a través del pasodoble: de los grandes maestros a la creación de los compositores conquenses actuales, con un homenaje especial a Elvira Checa. En la catedral se puede disfrutar de Ecos de 400 años; un viaje a dos órganos de Europa a Japón. Con los organistas: Mineko Kojima (Japón) y Lionel Avot (Francia). También del circo en la plaza de Mangana, las familias se acercarán al mundo del circo conociendo y disfrutando de las técnicas de los malabares, equilibrios, telas aéreas, pintacaras o saltos en colchoneta hinchable… En la Fundación García y Chico habrá lectura poética y presentación del nuevo libro del escritor Cristian Lázaro: "Crónicas de lo oscuro".
Las Noches del Patrimonio es una fiesta abierta a todos los públicos y edades, inclusiva, adaptada para personas con movilidad reducida, lengua de signos o lectura fácil; y sostenible. Esta iniciativa cultural, que celebra su novena edición es una oportunidad única para los ciudadanos de descubrir, de noche, algunos de los espacios más emblemáticos de estas ciudades Patrimonio de la Humanidad.