Vota por tu perro favorito del octavo y último episodio de 'Dog House'

Octavo y último episodio de la segunda temporada de Dog House. Llegamos al programa final conociendo a Fred, Pipo, Priscila, Felipe, Circe y Óscar, seis perros con seis vivencias muy diferentes pero con un propósito común "hacer match" con una nueva familia a la que entregarles ese amor incondicional que sólo los canes saben ofrecer.

En este último episodio hemos acompañado a Luis, un joven dispuesto a salvar la vida de un galgo, una de las razas que más sufre el abandono y el maltrato. De hecho, casi 80.000 galgos son sacrificados al año en nuestro país. Además hemos sido testigos de la hermosa reacción de May, una mujer invidente que abraza por primera vez a Mikado, su nuevo perro guía. Mikado ha devuelto a May el contacto con el mundo tal y como lo vivimos el resto de personas. Este abrazo se ha producido en la Fundación ONCE donde también hemos aprendido que los perros guía se jubilan al cumplir 12 años y buscan un hogar como perros de compañía, por si alguien se anima ;D.

La encuesta de la semana pasada estuvo clara, el favorito de los votantes fue Kirik, con un 25.62% de los votos, seguido de Dormilona con un 21.49% de electores.

¿Tienes ya un preferido del episodio 8? Participa en la última encuesta de la segunda temporada de Dog House.

Vuelve a disfrutar del último episodio de Dog House en RTVE Play.

Dog House Dog House - Temporada 2 - Programa 8 El final de temporada reúne historias de esperanza, segundas oportunidades y perros capaces de transformar vidas para siempre. rtve play

Una temporada llena de emoción y amor perruno en nuestro refugio favorito, donde hemos aprendido que conocer a tu perro perfecto, puede cambiarte la vida.