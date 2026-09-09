'Rojo sobre blanco': Así es la nueva serie policíaca de RTVE con Hugo Silva y María Hervás

Las calles de Vitoria vuelven a convertirse en el epicentro televisivo del año y, desde RTVE Play, nos hemos colado en la presentación oficial de 'Rojo sobre blanco', la gran apuesta de ficción con la que Televisión Española aspira a revolucionar el género policíaco. Tras finalizar un intenso rodaje que ha llevado al equipo entre Madrid y Tenerife, la ficción producida junto a Good Mood se presenta en el FesTVal como un soplo de aire fresco: un thriller luminoso donde el misterio y el costumbrismo se dan la mano. Como subraya su creador, Daniel Écija, se trata de una propuesta "procedimental con un caso por capítulo, drama, comedia, emoción y mucho suspense" que aterrizará muy pronto en La 1.

Un policía en crisis y el lío de trabajar con su ex mujer Al frente de este engranaje policial encontramos a Hugo Silva en la piel de Mario Sandoval, un inspector que regresa a Madrid tras una temporada en Roma con un doble objetivo: resolver el secuestro de la hija de un empresario y, de paso, intentar recomponer su vida familiar tras un divorcio complejo. Silva nos desvela entre bambalinas que el gran acierto de la serie es apostar por la naturalidad tragicómica del día a día: "Me he reído mucho haciendo esta serie; es un tipo bastante despistado pero con mucho instinto que vuelve a trabajar con su ex mujer, y esa tensión constante genera momentos tan dolorosos como graciosos". Lejos del drama oscuro, el actor destaca que la trama personal de los agentes pesa tanto como las propias investigaciones criminales.

Altas capacidades, lingüística forense y cero filtro social El contrapunto perfecto lo pone María Hervás encarnando a Daniela Pedreira, una lingüista forense con altas capacidades que colaborará con la comisaría mientras investiga en secreto el turbio fallecimiento de su padre. Hervás confiesa que ha construido el personaje inspirándose en documentales sobre neurodivergencia y perfiles cercanos al Asperger: "Es una tía brillantísima pero una torpe emocional total que no maneja los códigos sociales, lo que le mete en un montón de enredos divertidísimos". Esa desconexión social y su mirada hiperanalítica del mundo convierten su relación con el personaje de Hugo Silva en un choque de trenes constante, repleto de una tensión emocional que mantendrá a los espectadores intentando adivinar el desenlace de cada caso.