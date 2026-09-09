'Al cielo con ella' vuelve a lo grande: Henar Álvarez anuncia plató nuevo, fichajes y la invitación más insólita

La comedia gamberra y sin filtros está lista para volver a tomar las noches de la televisión pública. Tras un parón veraniego y tras haberse consolidado en el prime time, Henar Álvarez calienta motores para el regreso de 'Al cielo con ella'. El late show de coproducción con Producciones del Barrio volverá muy pronto a La 1 y a RTVE Play, emitiéndose los martes a las 23 de la noche, justo después de 'La Revuelta'.

El formato, que nació en la plataforma digital de esta casa, se consolidó en La 2 y dio el salto por méritos propios a la cadena generalista, encara esta nueva etapa con el respaldo de una audiencia fiel que lo ha empujado hasta lo más alto. Si no puedes aguantar la espera hasta los nuevos episodios, recuerda que tienes disponible un maratón completo y gratuito en RTVE Play.

¿Qué novedades trae la nueva temporada de 'Al cielo con ella'? Si algo funciona, mejor renovarlo para hacerlo aún más grande. Tal y como ha revelado la propia Henar Álvarez en el FesTVal de Vitoria, el formato experimentará una renovación que incluye un plató completamente nuevo, una cabecera renovada y una identidad visual a la altura del horario de máxima audiencia. "Empezamos en RTVE Play y desde entonces no había cambiado nada. Ha sido un crecimiento constante, pero ahora que hemos parado dijimos: 'vamos a hacer una imagen acorde a un programa de prime time detrás de 'La Revuelta' que somos'. Hay plató nuevo, imagen nueva y una cabecera chulísima con la que hasta lloré de la emoción", nos adelanta la presentadora. A nivel de contenidos, el espacio mantendrá su mordacidad intacta. Se conservará la línea editorial centrada en la perspectiva femenina y las cuestiones que afectan a las mujeres, pero sin quitar el ojo a la actualidad más caliente de cada semana. Y en cuanto a los invitados de su sofás, la comunicadora no oculta sus grandes ambiciones entre risas: "Queremos que venga la Reina Letizia; le hemos escrito, nos contestó dando las gracias por la invitación y bueno... ¡seguiremos intentándolo!".

¿Quiénes acompañarán a Henar en el plató? La nave capitaneada por Henar Álvarez mantendrá a su núcleo duro en el equipo. En la rueda de prensa se ha confirmado la continuidad de sus habituales "cuatro jinetes del apocalipsis": Ana Morgade, Lamine Thior, Rubén Avilés y Laura del Val. Sin embargo, la mesa no se queda ahí: la producción prepara el desembarco de nuevos colaboradores. Por el sofá del programa han pasado algunas de las figuras más influyentes del cine, la música, la literatura o el deporte. La temporada anterior dejó grandes momentos para el recuerdo que ya forman parte de la fototeca de RTVE Play: el aplaudido alegato a la vejez de Nacho Duato, la actuación musical de Judeline, las reivindicaciones sociales de Eduardo Casanova o las reflexiones virales de Dani Rovira.