Granada 100% Mujer vuelve al Teatro CajaGranada el próximo sábado 3 de octubre con una gran celebración de la música, la cultura y el talento femenino.

Vinila Von Bismark, Main Costa, LaOtra, Tere!, Carmen Bumpin, Blanca La Almendrita, Melodie Gimard, Aroa Fernández Flamenloop y una amplia representación de artistas y creadoras protagonizan una jornada que incorpora conciertos, desfiles de moda, danza, poesía, talleres, mercado de artesanía, exposición de pintura e ilustración de Lara Kaló, Maria Die, Iris Serrano entre otras, pintura facial, restauración y nuevas propuestas de accesibilidad innovadoras en festivales. Uno de los objetivos de Granada 100% Mujer es crear un espacio cultural en el que las diferentes disciplinas puedan convivir y en el que el público encuentre propuestas femeninas para disfrutar durante toda la jornada.

La organización apuesta de esta manera por un festival que entiende la cultura como una herramienta de participación, inclusión, visibilidad y transformación social.