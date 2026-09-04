La líder indígena que venció al Goliat de las petroleras, en 'Hora América'

La líder indígena ecuatoriana Nemonte Nenquimo asegura que los pueblos indígenas están “arriesgando la vida” para proteger la Amazonía y el futuro del planeta. En una entrevista en Hora América de Radio Exterior de España, con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas, que se celebra este sábado, Nenquimo reivindica el papel de las comunidades indígenas en la defensa de sus territorios frente a la explotación petrolera, la minería ilegal y otras amenazas.

Hora América Hora América- Nemonte Nenquimo, líder indígena: "Arriesgamos nuestra vida por la del planeta" - 04/09/2026 rne audio

Nenquimo, líder del pueblo Waorani de Pastaza y cofundadora de Alianza Ceibo y Amazon Frontlines, creció en estrecho contacto con la selva, los ríos y los conocimientos transmitidos por sus mayores. En la conversación recuerda las enseñanzas de su abuelo y su advertencia sobre “la lengua de una boa”, una metáfora para referirse a las presiones y tentaciones del mundo exterior. Para la dirigente indígena, la defensa del territorio implica también proteger ls lenguas, los nombres, las creencias y los conocimientos ancestrales.

En 2019 encabezó una movilización que culminó con una histórica victoria judicial frente a la explotación petrolera en unas 200.000 hectáreas del territorio waorani. Nenquimo explica que aquella lucha fue colectiva y que nació de la experiencia de otros pueblos amazónicos afectados por décadas de actividad petrolera. Denuncia la contaminación del agua y de la naturaleza y advierte de sus consecuencias sociales y culturales. “Mientras la selva está viva, sana, estamos vivos como los pueblos indígenas”, afirma.

Nemonte Nenquimo