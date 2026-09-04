La líder indígena que venció al Goliat de las petroleras, en 'Hora América'
- Nemonte Nenquimo, líder de la comunidad waoraní en Ecuador: “Arriesgamos nuestra vida por la del planeta”
- Entrevista en Hora América con motivo del Día Internacional de la Mujer y Niña indígenas
La líder indígena ecuatoriana Nemonte Nenquimo asegura que los pueblos indígenas están “arriesgando la vida” para proteger la Amazonía y el futuro del planeta. En una entrevista en Hora América de Radio Exterior de España, con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas, que se celebra este sábado, Nenquimo reivindica el papel de las comunidades indígenas en la defensa de sus territorios frente a la explotación petrolera, la minería ilegal y otras amenazas.
Nenquimo, líder del pueblo Waorani de Pastaza y cofundadora de Alianza Ceibo y Amazon Frontlines, creció en estrecho contacto con la selva, los ríos y los conocimientos transmitidos por sus mayores. En la conversación recuerda las enseñanzas de su abuelo y su advertencia sobre “la lengua de una boa”, una metáfora para referirse a las presiones y tentaciones del mundo exterior. Para la dirigente indígena, la defensa del territorio implica también proteger ls lenguas, los nombres, las creencias y los conocimientos ancestrales.
En 2019 encabezó una movilización que culminó con una histórica victoria judicial frente a la explotación petrolera en unas 200.000 hectáreas del territorio waorani. Nenquimo explica que aquella lucha fue colectiva y que nació de la experiencia de otros pueblos amazónicos afectados por décadas de actividad petrolera. Denuncia la contaminación del agua y de la naturaleza y advierte de sus consecuencias sociales y culturales. “Mientras la selva está viva, sana, estamos vivos como los pueblos indígenas”, afirma.
El liderazgo de las mujeres frente a las amenazas
La dirigente considera que las mujeres indígenas tienen un papel fundamental en la defensa de la Amazonía y reclama que puedan participar en la toma de decisiones, también en los grandes foros internacionales sobre cambio climático. Critica que los pueblos indígenas sean invitados a determinadas conferencias, pero no tengan una representación real cuando llega el momento de decidir. “Nosotros pueblos indígenas sí tenemos la solución”, sostiene.
Nenquimo denuncia además que las amenazas contra quienes defienden sus territorios continúan. Habla de minería ilegal, de intentos de dividir a las comunidades y de presiones sobre las organizaciones indígenas. También asegura que en los últimos meses algunas de sus organizaciones han sufrido el bloqueo de sus cuentas. A pesar de ello, insiste en que la fuerza de las comunidades está en permanecer organizadas y conectadas con sus territorios.
Durante la entrevista, Nemonte Nenquimo subraya que la defensa de la Amazonía no es únicamente una cuestión indígena, sino una responsabilidad global. La selva, recuerda, es esencial para el equilibrio climático y para la vida del planeta. “Estamos arriesgando la vida”, afirma al hablar de quienes protegen sus territorios. Su testimonio puede escucharse en Hora América de Radio Exterior de España, en una entrevista realizada con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas.