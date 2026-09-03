Cristina Castaño reivindica su voz tras 'Tu cara me suena': "Me he sorprendido a mí misma"

Distintas generaciones la han conocido por personajes muy dispares. Cristina Castaño formó parte de Al salir de clase y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de La que se avecina. En paralelo, ha desarrollado una gran trayectoria sobre los escenarios.

En la primera entrevista de la temporada de "Butaca preferente", la sección de El despertador de RNE conducida por Piti Alonso, la actriz ha hablado de su relación con la música, de su reciente paso por Tu cara me suena y de uno de los personajes que recuerda con especial cariño: Sally Bowles en Cabaret.

El despertador de RNE El despertador de RNE - Cristina Castaño tiene ganas de seguir cantando Escuchar audio

Tu cara me suena, un reto Para Cristina Castaño, ser concursante de Tu cara me suena ha sido uno de los grandes retos de su carrera musical. De hecho, reconoce que se ha sorprendido a sí misma. Según confiesa, cuando terminaba una gala, le decía a su representante: "Es que no doy más de mí". A pesar de esa repetida frase, la actriz llegó hasta la final del programa de televisión. "Fue una sorpresa, nunca me pensé como una imitadora", indica. Castaño cree que lo que le ha hecho llegar lejos no ha sido reproducir voces de forma exacta, sino trasladar al escenario la energía y personalidad de cada artista. Una etapa que le ha servido para superar muchas inseguridades: "Fue como enfrentarte a tus miedos, mirar al lobo de frente". Tanto ha sido así que ahora se plantea seguir cantando. De hecho, en redes sociales preguntó a sus seguidores qué tema querían escuchar. La canción elegida fue "The winner takes it all", de ABBA.

Cabaret, "una lotería" para la artista Uno de los grandes hitos musicales de su carrera fue encarnar a Sally Bowles en Cabaret. De hecho, define este trabajo como "uno de los grandes regalos" de su vida profesional. "Que te toque ser Sally Bowles es una lotería. Yo venía directamente de La que se avecina y nadie daba un duro por mí. Nadie sabía que cantaba", señala. A su juicio, la confianza de los productores fue decisiva: "Para mí fue un gran regalo y creo que también fue un impulso en mi carrera". Aunque la conocemos, sobre todo, por su papel como actriz, la artista empezó cantando en su entorno familiar: "Yo empecé en mi casa cantando. El actor era mi hermano Nacho. A mí me mandaban salir a cantar en las comuniones y bodas". Sin embargo, con el tiempo fueron apareciendo los miedos y las inseguridades, hasta el punto de alejarse de la música durante una etapa: "Le cogí mucho miedo a cantar y dejé de cantar durante mucho tiempo". Cabaret supuso un punto de inflexión y Tu cara me suena ha ampliado ese proceso de reconciliación con el canto.