Cristina Castaño reivindica su voz tras 'Tu cara me suena': "Me he sorprendido a mí misma"
- La actriz cree que el programa de televisión le ha servido para superar muchas inseguridades
- "Fue como enfrentarte a tus miedos, mirar al lobo de frente", ha confesado en El despertador de RNE
Distintas generaciones la han conocido por personajes muy dispares. Cristina Castaño formó parte de Al salir de clase y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de La que se avecina. En paralelo, ha desarrollado una gran trayectoria sobre los escenarios.
En la primera entrevista de la temporada de "Butaca preferente", la sección de El despertador de RNE conducida por Piti Alonso, la actriz ha hablado de su relación con la música, de su reciente paso por Tu cara me suena y de uno de los personajes que recuerda con especial cariño: Sally Bowles en Cabaret.
Tu cara me suena, un reto
Para Cristina Castaño, ser concursante de Tu cara me suena ha sido uno de los grandes retos de su carrera musical. De hecho, reconoce que se ha sorprendido a sí misma. Según confiesa, cuando terminaba una gala, le decía a su representante: "Es que no doy más de mí".
A pesar de esa repetida frase, la actriz llegó hasta la final del programa de televisión. "Fue una sorpresa, nunca me pensé como una imitadora", indica. Castaño cree que lo que le ha hecho llegar lejos no ha sido reproducir voces de forma exacta, sino trasladar al escenario la energía y personalidad de cada artista. Una etapa que le ha servido para superar muchas inseguridades: "Fue como enfrentarte a tus miedos, mirar al lobo de frente". Tanto ha sido así que ahora se plantea seguir cantando. De hecho, en redes sociales preguntó a sus seguidores qué tema querían escuchar. La canción elegida fue "The winner takes it all", de ABBA.
Cabaret, "una lotería" para la artista
Uno de los grandes hitos musicales de su carrera fue encarnar a Sally Bowles en Cabaret. De hecho, define este trabajo como "uno de los grandes regalos" de su vida profesional. "Que te toque ser Sally Bowles es una lotería. Yo venía directamente de La que se avecina y nadie daba un duro por mí. Nadie sabía que cantaba", señala. A su juicio, la confianza de los productores fue decisiva: "Para mí fue un gran regalo y creo que también fue un impulso en mi carrera".
Aunque la conocemos, sobre todo, por su papel como actriz, la artista empezó cantando en su entorno familiar: "Yo empecé en mi casa cantando. El actor era mi hermano Nacho. A mí me mandaban salir a cantar en las comuniones y bodas". Sin embargo, con el tiempo fueron apareciendo los miedos y las inseguridades, hasta el punto de alejarse de la música durante una etapa: "Le cogí mucho miedo a cantar y dejé de cantar durante mucho tiempo". Cabaret supuso un punto de inflexión y Tu cara me suena ha ampliado ese proceso de reconciliación con el canto.
Más allá de La que se avecina
La intérprete destaca sus años en La que se avecina. Una serie con la que ha aprendido más sobre los mecanismos de la comedia: "Sé dónde hay que hacer el acento, dónde hay que hacer la pausa". La actriz que en comedia, el ritmo lo es todo: "Si la pausa dura más de dos segundos, se estropea el gag". También añade que la respuesta del compañero es fundamental: "Si el de enfrente no te da una buena réplica, no hay comedia".
Pese a que la artista reconoce que La que se avecina es un fenómeno social que sigue siendo una referencia para los espectadores, ella no quiere limitarse a un único género. "Yo he hecho drama toda mi vida y me considero también valiosa en drama".
Además de darnos algunos detalles sobre Desposados, la nueva película de comedia dirigida por Vicente Villanueva y que acaba de rodar, Castaño sigue mirando hacia nuevos proyectos. Entre sus deseos, está el poder trabajar con cineastas como Rodrigo Sorogoyen o Alauda Ruiz de Azúa. Si algo ha descubierto Cristina Castaño estos meses es que se puede sorprender a ella misma.