Rosa Montero: el arte de narrar

Es una de nuestras autoras más internacionales y prolíficas. Muchos la conocieron a través de sus mordaces y agudas columnas en El País Semanal, o como la intrépida periodista que entrevistó a las grandes personalidades del siglo XX. Pero Rosa Montero es, sobre todo, una creadora de mundos. Desde que irrumpió en el panorama literario en los años 80, nos ha regalado novelas inolvidables, muchas de ellas llevadas al cine, donde mezcla géneros, ensayo y ficción.

Su brillante carrera esconde anécdotas fascinantes, desde su temprana vocación marcada por una grave enfermedad infantil, la parte taurina de su padre, la pictórica de su madre, hasta sus métodos de trabajo, y sus reflexiones profundas sobre la vida y la tecnología.

Rosa Montero es una de las voces más libres y respetadas del periodismo españolRTVE

Traducida a una treintena de idiomas, Rosa Montero ha publicado alrededor de 40 libros, y ha recibido multitud de reconocimientos, entre ellos, el Premio Nacional de Periodismo, el de Primavera, el Nacional de las Letras Españolas, y el premio Giovanni Boccaccio que le entregarán en unos días, el próximo sábado 12 de septiembre en Italia. Por este y otros muchos motivos, en nuestro primer programa de la nueva temporada de RNE recibimos la visita de la gran Rosa Montero. Además, escucharemos las voces de algunos de los grandes amigos de la escritora, entre ellos, el ministro Fernando Grande-Marlaska, Nativel Preciado, y nuestra colaboradora Pastora Vega.

El golpe de Estado del 23-F puso en jaque la transición a la democraciaRTVE

En los siguientes minutos de programa, Mara Peterssen retrocede a 1981 para recordar los acontecimientos más importantes ocurridos ese año, marcado, en España, por el intento de golpe de Estado fallido del 23-F, y a nivel internacional, por el atentado contra Ronald Reagan. Con Patricia Costa jugamos al 'Pac-Man', el videojuego más exitoso de todos los tiempos, y visitamos 'Factoría Retro', un proyecto de apasionados coleccionistas que restauran máquinas arcade. En el tiempo de cine, Pastora Vega nos habla de 'Volver a empezar', la primera película española oscarizada de la historia.

Encarna Paso y Antonio Ferrandis, en una de las secuencias de 'Volver a empezar'RTVE

En su Historia Mínima, David Zurdo nos presenta a la artista francesa Sophie Calle, que pagó a un detective para que la siguiera y fotografiara; y en la musical, JPelirrojo se detiene en el Roland TB-303 Bass Line, el sintetizador que nació como un fracaso y terminó cambiando para siempre la música electrónica.