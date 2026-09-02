'Hora América' entrevista al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin

«No queremos una confrontación militar en Cuba. No queremos más conflictos en el hemisferio», ha afirmado el diplomático surinamés, que también ha reclamado evitar «más sufrimiento» para la población cubana y apostar por el diálogo y la diplomacia. La Organización de los Estados Americanos (OEA) constituye uno de los organismos interamericanos de mayor relevancia y trayectoria. Su importancia radica en su papel como espacio de diálogo, cooperación y toma de decisiones entre los países del continente, especialmente en temas fundamentales como la defensa de la democracia, la protección de los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo.

Ramdin ha defendido mantener abierta la interlocución con La Habana pese a que Cuba no participa actualmente de manera activa en la organización. «Debemos hablar incluso con quienes tenemos grandes diferencias», ha señalado. El secretario general ha asegurado que la OEA está dispuesta a colaborar y ofrecer asistencia a Cuba, aunque ha precisado que hasta ahora las autoridades cubanas no la han solicitado. Cualquier acercamiento, ha agregado, debe buscar «más democracia, mayor respeto por los derechos humanos y mejores condiciones para el pueblo cubano».

Hora América Hora América - Ramdin, secretario general de la OEA: "No queremos una confrontación militar en Cuba" - 01/09/2026 rne audio

Sobre Venezuela, Ramdin ha defendido que la OEA mantenga capacidad de interlocución con todas las partes sin renunciar a sus principios. «La democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la voluntad del pueblo venezolano no son negociables», ha recalcado. Y ante la posibilidad de una intervención exterior, ha insistido en que «todos los actores deben respetar el derecho internacional» y que la restauración de la democracia no permite ignorar esos principios.

El secretario general también ha marcado distancias frente a cualquier intento de hegemonía estadounidense en la región. Aunque ha reconocido que Estados Unidos es «un Estado miembro muy importante» y un contribuyente fundamental, ha recordado que «la OEA es de todos los Estados miembros, no solo uno» y que sus reglas «no permiten que un país decida por los demás». Sobre Nicaragua, ha pedido ir más allá de las declaraciones: «No necesitamos más condenas si no producen resultados», sino «una respuesta colectiva y constante dirigida a recuperar el espacio democrático».

La entrevista completa con Albert Ramdin puede escucharse en Hora América, el programa de Radio Exterior de España dedicado a la actualidad iberoamericana, que se emite a las 15:00 y a las 02:00, hora peninsular española —13:00 y 00:00 UTC, respectivamente—. Y siempre en RNE Audio.