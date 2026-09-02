¿Cuál es tu perro favorito del episodio 7 de 'Dog House'?

Recta final de la segunda temporada de Dog House. En este capítulo conocemos a Kirk, Olivia, Dormilona, Saqura, Churro y Nika. Seis perros en busca de seis familias idóneas. Muchos de ellos, llegan a los refugios con algún trauma. Algunos han sido maltratados y desconfían de todo el mundo, como Dormilona, su constante temblor expresa su temor, una de las más miedosas que ha pasado por Dog House. O Nika que tuvo su primera camada con apenas un año de vida en una red de explotación animal.

Para estos canes, quedarse quietos es su táctica de defensa. Tratan de pasar desapercibidos hasta que pase el peligro como estrategia de supervivencia. La mayoría de ellos deben aprender a relacionarse en familia, hasta el punto de tener que adiestrarse incluso a jugar. Entre las historias más conmovedoras de esta semana está la de Saqura, que sobrevivía sola en un camping y que, tras intentar beber agua de una botella, se le quedó atascado en la cabeza hasta que fue rescatada pocos días después.

Seguro que la historia de uno de los seis te ha tocado el corazón por encima del resto. ¡Vota por su protagonista en nuestra encuesta!

La encuesta de la semana pasada estuvo clara. Uro obtuvo el 23,78% de los votos. En segundo lugar hubo un empate entre Bimbo y Chechu con un 17.68% de apoyo. Seguro que ya tienes un favorito de la semana y nosotros tenemos una encuesta. Participa votando este séptimo episodio de la segunda temporada de Dog House.

O quizás aún estás indeciso con estos seis perritos. Te dejamos el episodio 7 de la segunda temporada de Dog House para que vuelvas a disfrutar de ellos y te decidas.