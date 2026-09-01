Blanca Paloma vuelve a sus raíces en 'Trenza mía': "En el escenario es donde más libre me siento"

Hay personas a las que el arte les acompaña desde pequeñas. Es el caso de la artista ilicitana Blanca Paloma, que ha subido a El último tren para hablarnos sobre su nuevo trabajo, Trenza mía, su álbum debut creado junto al guitarrista y productor José Pablo Polo.

Desde pequeña, Blanca Paloma tenía madera de artista. Antes de dedicarse profesionalmente a la música, encontró en la escenografía su primera forma de expresión artística. "Me gustaba dibujar, construir, pintar y diseñar, y en las escenografías podía hacer todo eso", recuerda. Pasó de estar detrás de los escenarios a subirse a ellos. "Me he criado en la música de alguna manera. En casa teníamos un cuarto al que le llamábamos el cuarto de la música donde jugaba con mis hermanos, mi padre tenía la guitarra y mi madre tarareaba". Por ese entonces, ella era una niña. Una niña que aprendió "jugando a la música".

El último tren El último tren - Blanca Paloma: De "Eaea" a "Trenza mía" Escuchar audio

Blanca Paloma siempre ha vivido en un ambiente musical variado. En los viajes familiares sonaba desde Elvis Presley y Aretha Franklin hasta Estrella Morente. Esta mezcla de influencias ha marcado su forma de entender la música. Para la artista también es muy importante estar conectada con las generaciones anteriores y con una forma de relacionarse con el canto que, a día de hoy, parece que ha desaparecido. "También cantaban trabajando, que es una cosa que hemos perdido", señala.

De la escenografía a Eurovisión Su llegada a Eurovisión fue, según explica, "casi por accidente". La cantante fue llamada en un principio para componer e interpretar "Secreto de agua", tema de la serie Lucía en la telaraña, que acabó formando parte de la primera edición del Benidorm Fest. Tras esa experiencia, presentó junto a José Pablo Polo "Eaea", una nana flamenca inspirada en la herencia de su abuela y con la que representó a España en Eurovisión 2023. Para ella, uno de los grandes logros fue la aceptación que tuvo la canción entre los seguidores del certamen. Una participación que vivió como "un acto de amor". "Hay tanta gente que ama ese festival que, cuando te escogen, yo me lo tomé como una misión personal", explica.