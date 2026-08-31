Anni B Sweet, sobre su nuevo disco, 'Alegría': "Hay un poquito más de juego y de riesgo"

"Puede ser lo mejor que te ha pasado en la vida / Y cualquier cosa que llegue a ser / será mejor que lo que fue un día". Anni B Sweet regresa cargada de optimismo con "Adiós con alegría", un conjuro contra los malos recuerdos que invita a buscar nuevos comienzos.

"Habla de momentos difíciles, pero con mucho ritmo y mucha alegría. Esas cosas hay que mantenerlas, porque creo que desde ese estado las cosas se pueden vivir mejor", ha afirmado la cantante y compositora malagueña en Las mañanas de RNE sobre el significado de esta canción, primer single de su quinto álbum de estudio, Alegría, un sentimiento que, a su juicio, "no tiene por qué ser algo eufórico" y que ella prefiere ver como un "estado que te deja actuar".

Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE - Annie B Sweet nos enseña a decir "Adiós con alegría" Escuchar audio

Un sonido diferente La principal inspiración del álbum, que verá la luz el 16 de octubre, proviene de la música de raíz, en concreto del tropicalismo y los clásicos brasileños de los años sesenta, con figuras como Gal Costa. Es uno de los motivos por los que este disco suena "muy diferente" al anterior, Universo por estrenar. "Creo que este es más echado 'palante', más vivo que el otro —asegura—. Juego más con la melodía, hay un poquito más de juego y de riesgo". Anni B Sweet cita también como elementos distintivos los "colores", los instrumentos utilizados y hasta la forma de cantar. "Si el otro era mucho más espacial, estaba más lleno de efectos y tenía otro timbre, en este la voz está más delante y la letra mezcla un poco el surrealismo con el lenguaje cotidiano", subraya.