Un espectacular Aaron Taylor-Johnson es 'Kraven the Hunter' y Ariana DeBose y Russell Crowe le acompañan en el reparto

En Hollywood se dice que Brad Pitt, Keanu Reeves, John David Washington y Adam Driver sonaron para ser Kraven, pero finalmente se fichó a Aaron Taylor-Johnson. Una estrella 'ilumina' una película, pero el brillo aumenta si se juntan varias estrellas y los productores llamaron a Ariana de DeBose, que había ganado el Oscar por West Side Story, y Russell Crowe, astro rey desde que se coronó con Gladiator. Para completar el reparto se contó con actores tan conocidos como Fred Hechinger(The White Lotus), Alessandro Nivola (El brutalista) y Christopher Abbott (Pobres criaturas).

El personaje de Kraven aparece en el comic de Spider-Man de 1964. La primera película del hombre araña se estrenó en 2002 y durante años se planteó tener a Kraven en varias de las secuelas pero nunca llegó a convencer a los productores. Y llegó su momento, y de secundario del hombre araña pasó a protagonista. Su oportunidad llegó de la mano del director J.C. Chandor y los guionistas Richard Wenk, Art Markum y Matt Holloway. Solo faltaba una estrella y el elegido fue Aaron Taylor-Johnson, muy popular tras estrenar películas como Animales nocturnos y Bullet Train. Estaba en su mejor momento y en 2022 encadenó tres rodajes: El especialista, Nosferatu y Kraven the Hunter, estrenadas el mismo año.

Como curiosidad hay que destacar que Taylor-Johnson sonó para ser Spider-Man en The Amazing Spider-Man, estrenada en 2012, pero el papel se lo quedó Andrew Garfield.

Russell CroweRTVE

La historia de Kraven Sergei y su medio hermano Dmitri han perdido a su madre y su padre que se preparen para hacerse cargo de sus operaciones de tráfico de drogas. Sus vidas pegan un gran giro durante una caza en Ghana y Sergei queda herido cuando protege a su hermano del ataque de un león. Una niña llamada Calypso lo cura y pide ayuda dejando una carta del tarot. Sergei se recupera y descubre que sus atributos físicos se han vuelto animales. Cuando Nikolai cuenta que mató al león para darles una lección a sus hijos, Sergei huye a un santuario ruso que pertenecía a su madre. Años más tarde, Sergei, ahora conocido como Kraven, se ha convertido en un justiciero que 'caza' criminales. En la película destacan las escenas de acción, sobre todo la persecución por las calles de Londres. Este tipo de secuencias se suelen dar con dos vehículos, pero en este caso es Kraven, descalzo, persiguiendo al coche corriendo como un guepardo, saltando como un mono y mirando como un león (melena incluida). Aaron Taylor JohnsonRTVE

Un rodaje caro y accidentado La pandemia de COVID-19 y la huelga de guionistas y actores provocaron complicaciones en el rodaje y un retraso considerable y caro. El presupuesto se disparó, tanto que no hay una cifra oficial: se dice que el inicial era de 90 millones de dólares, pero que se disparó hasta los 110 millones. Se dice que los estudios elevaron la cifra a los 130 millones para crear expectación, pero la taquilla no funcionó como se esperaba, pero la película ha ido ganado adeptos y es una de las más buscadas. Ahora llega a RTVE Play, pero por tiempo limitado. El rodaje comenzó en Islandia y luego se filmó en escenarios naturales de Reino Unido y Turquía. "Esto marca la diferencia y añade algo realmente hermoso a nuestra historia personal. Además, distingue a Kraven de la estética de los escenarios de Marvel. Es importante que este personaje esté en el mundo real", decía el actor. Aaron Taulor JohnsonRTVE