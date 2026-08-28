Radio 3, donde la música se encuentra con la cultura

Hay músicas que nos llevan a una película, películas que nos devuelven a una canción, libros que cambian nuestra manera de mirar y conversaciones capaces de descubrirnos un artista, una idea o un lugar. Radio 3 es donde la música se encuentra con la cultura.

La nueva temporada, que comienza este lunes 31 de agosto, presenta importantes novedades, especialmente en el fin de semana. Nuevos programas, nuevas voces y nuevas maneras de acercarse a la música, al cine, el arte, el diseño, la literatura o las tendencias.

Los nuevos programas se incorporan a una parrilla en la que conviven espacios y voces que recorren cada día distintos territorios musicales y culturales.

Novedades en el fin de semana Renovamos el fin de semana con un nuevo magacín cultural por las mañanas, un nuevo espacio dedicado al cine y una forma distinta de afrontar los domingos por la tarde. Aliquindoi es estar al tanto. Los sábados y domingos, de 10:00 a 12:00h y en directo, te proponemos reinventar las mañanas del fin de semana con un nuevo magacín cultural presentado por Nacho Álvaro. ZUM es el nuevo espacio de Radio 3 dedicado al cine y al audiovisual. Porque una película nunca termina del todo cuando aparecen los créditos. Presentado por Irene Rivas, podrás escucharlo los sábados y domingos a las 13h. Nada en la nevera serán tres horas en directo con Cristina Moreno y Jesús Bombín los domingos de 19:00 a 22:00h. Un viaje musical por diferentes esquinas del planeta y conversaciones en torno a la cultura, el cine, la literatura, la gastronomía, el arte y las nuevas tendencias. El fin de semana también trae la ampliación de El bosque habitado a los sábados y domingos a las 14.00h.

Una radio para descubrir Estos nuevos contenidos convivirán con los programas que marcan el pulso diario de Radio 3. Comenzando el día como nadie lo hace con nanana, con la cultura de Hoy empieza todo y Efecto Doppler, las nuevas inquietudes y tendencias en Generación Ya y la mejor música, cada día, en ALTAGAMA, entre las muchas propuestas que hacen que Radio 3 sea un medio único.