'Hora América', la apuesta renovada de Radio Exterior por Iberoamérica

Radio Exterior de España estrena este próximo 31 de agosto una nueva temporada de Hora América, uno de los programas insignia de la cadena pública internacional y una de las referencias informativas sobre América Latina en la radio española. El espacio amplía su duración hasta una hora diaria de emisión, duplicando así el tiempo dedicado a la actualidad, la cultura y la sociedad iberoamericanas.

La ampliación supone una apuesta estratégica de RTVE por reforzar los vínculos informativos, culturales y humanos entre España y América Latina en un momento especialmente relevante para las relaciones transatlánticas, a pocos meses de la celebración de la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid. El programa se emitirá en directo de 15.00 a 16.00 hora española con una redifusión posterior.

27 años en antena Con 27 años de trayectoria ininterrumpida en antena, Hora América se ha consolidado como una ventana privilegiada para comprender la realidad política, económica, social y cultural de una región con la que España mantiene profundos lazos históricos, lingüísticos y humanos. Durante casi tres décadas, el programa decano de la información latinoamericana de las ondas españolas ha acercado a los oyentes las voces de presidentes, escritores, artistas, académicos, líderes sociales y protagonistas de la actualidad de ambos lados del Atlántico. La nueva temporada llegará además con un equipo renovado integrado por Raquel García, Francisco Carrión, Alberto Ortiz y Ángela Núñez. Afrontarán una etapa marcada por importantes desafíos informativos y por una creciente atención internacional hacia América Latina. El programa reforzará su cobertura de los grandes acontecimientos políticos, económicos y sociales de la región, así como de los debates compartidos que afectan al conjunto del espacio iberoamericano. “La ampliación de Hora América responde al compromiso de Radio Exterior de España con una región fundamental para nuestro país. América Latina vive un momento de enorme relevancia política, económica y social y creemos que la radio pública debe contribuir a explicar sus transformaciones, sus desafíos y también sus oportunidades”, señala Luis Manuel Fernández, director de Radio Exterior de España.

Cumbre Iberoamericana “Además, nos encontramos a las puertas de la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid, una cita que volverá a situar las relaciones entre España y América Latina en el centro de la agenda internacional. Queremos que Hora América sea un espacio de referencia para acompañar ese debate y para reforzar los lazos que nos unen a ambos lados del Atlántico”, añade Fernández. Hora América Entrevista con Evo Morales, expresidente de Bolivia Escuchar audio La trayectoria reciente del programa refleja esa vocación de pluralidad y análisis de la actualidad continental. En los últimos meses, Hora América ha entrevistado a algunas de las figuras más relevantes del panorama político y diplomático de la región y de su entorno internacional, entre ellas los expresidentes Álvaro Uribe, Evo Morales, Francisco Sagasti y Ernesto Samper, así como al exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton. Conversaciones que han permitido abordar algunos de los principales retos de la región, desde los procesos electorales y la polarización política hasta las relaciones con Washington, la seguridad, la democracia y la integración regional.