'Hora América', la apuesta renovada de Radio Exterior por Iberoamérica
- El programa decano sobre América Latina de la radio española comienza temporada con una hora diaria de emisión
- El espacio renueva equipo y refuerza el compromiso de seguir contando Iberoamérica desde el rigor periodístico, la pluralidad y la vocación de servicio público que caracterizan a RTVE
HORA AMÉRICA
Radio Exterior de España estrena este próximo 31 de agosto una nueva temporada de Hora América, uno de los programas insignia de la cadena pública internacional y una de las referencias informativas sobre América Latina en la radio española. El espacio amplía su duración hasta una hora diaria de emisión, duplicando así el tiempo dedicado a la actualidad, la cultura y la sociedad iberoamericanas.
La ampliación supone una apuesta estratégica de RTVE por reforzar los vínculos informativos, culturales y humanos entre España y América Latina en un momento especialmente relevante para las relaciones transatlánticas, a pocos meses de la celebración de la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid. El programa se emitirá en directo de 15.00 a 16.00 hora española con una redifusión posterior.
27 años en antena
Con 27 años de trayectoria ininterrumpida en antena, Hora América se ha consolidado como una ventana privilegiada para comprender la realidad política, económica, social y cultural de una región con la que España mantiene profundos lazos históricos, lingüísticos y humanos. Durante casi tres décadas, el programa decano de la información latinoamericana de las ondas españolas ha acercado a los oyentes las voces de presidentes, escritores, artistas, académicos, líderes sociales y protagonistas de la actualidad de ambos lados del Atlántico.
La nueva temporada llegará además con un equipo renovado integrado por Raquel García, Francisco Carrión, Alberto Ortiz y Ángela Núñez. Afrontarán una etapa marcada por importantes desafíos informativos y por una creciente atención internacional hacia América Latina. El programa reforzará su cobertura de los grandes acontecimientos políticos, económicos y sociales de la región, así como de los debates compartidos que afectan al conjunto del espacio iberoamericano.
“La ampliación de Hora América responde al compromiso de Radio Exterior de España con una región fundamental para nuestro país. América Latina vive un momento de enorme relevancia política, económica y social y creemos que la radio pública debe contribuir a explicar sus transformaciones, sus desafíos y también sus oportunidades”, señala Luis Manuel Fernández, director de Radio Exterior de España.
Cumbre Iberoamericana
“Además, nos encontramos a las puertas de la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid, una cita que volverá a situar las relaciones entre España y América Latina en el centro de la agenda internacional. Queremos que Hora América sea un espacio de referencia para acompañar ese debate y para reforzar los lazos que nos unen a ambos lados del Atlántico”, añade Fernández.
La trayectoria reciente del programa refleja esa vocación de pluralidad y análisis de la actualidad continental. En los últimos meses, Hora América ha entrevistado a algunas de las figuras más relevantes del panorama político y diplomático de la región y de su entorno internacional, entre ellas los expresidentes Álvaro Uribe, Evo Morales, Francisco Sagasti y Ernesto Samper, así como al exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton. Conversaciones que han permitido abordar algunos de los principales retos de la región, desde los procesos electorales y la polarización política hasta las relaciones con Washington, la seguridad, la democracia y la integración regional.
Nuevas secciones
La ampliación a una hora permitirá incorporar más entrevistas, reportajes, análisis y contenidos culturales, ofreciendo una mirada más profunda y plural sobre una comunidad de más de 700 millones de personas unidas por el español y el portugués, así como por una historia y unos intereses comunes. El programa contará con colaboradores desde México y Argentina; una sección semanal sobre Brasil con la ayuda del servicio en portugués de Radio Exterior; además de la red de corresponsales de Radio Nacional de España. Entre las nuevas secciones, figuran espacios dedicados a la gastronomía, el cine, el montañismo o la arqueología.
Como parte de la oferta internacional de RTVE, Hora América se emite a través de Radio Exterior de España, la voz de España en el mundo, que continúa llegando a los cinco continentes mediante distintas plataformas de distribución, incluida la histórica onda corta, una tecnología que sigue permitiendo alcanzar lugares remotos y mantener el contacto con miles de oyentes allí donde otras vías de comunicación son limitadas o inexistentes. También es accesible a la carta desde RNE Audio.
“Hora América forma parte de la identidad de Radio Exterior de España. Son 27 años de historia acercando América Latina a nuestros oyentes y esta ampliación a una hora diaria es una muestra de nuestra confianza en el programa y en el extraordinario trabajo de su equipo. Queremos seguir siendo una referencia informativa para quienes buscan comprender una región esencial para España y para el conjunto de la comunidad iberoamericana”, concluye Luis Manuel Fernández. Tras 27 años en antena, Hora América inicia así una nueva etapa para seguir fortaleciendo el puente radiofónico entre España y América Latina desde la radio pública española.