Más de 5.000 aprobados del teórico esperan hasta cinco meses para poder examinarse y obtener el carnet de conducir

La falta de examinadores en Cantabria hace que los más de cinco mil aprobados del teórico se enfrenten a listas de espera de más de cinco meses. A ello se suma, que en las últimas oposiciones, Cantabria se ha quedado sin nuevos examinadores de Tráfico. Según ha declarado el presidente de la Asociación de Autoescuelas, para RTVE, de las 100 plazas convocadas, Cantabria no ha recibido ninguna y continua con nueve examinadores en plantilla, lo que ha provocado que los examinadores hayan tenido que reducir el número de exámenes diarios de 16 a 12.

Para las autoescuelas esto produce un cuello de botella, dado que cada semana, son más los alumnos que aprueban el teórico y se suman a la espera para poder realizar la prueba práctica, por lo que la lista continúa aumentando.

RTVE

Alberto Santamaría, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Cantabria reconoce que, tras la manifestación de autoescuelas del pasado mes de julio en Santander, han presentado una reclamación ante la Delegación del Gobierno, en contacto con la Dirección General de Tráfico. Además, reconoce haber propuesto instalar un sistema mixto, como ocurre con la ITV o como ya han implementado en los exámenes de conducir en países vecinos como Portugal para poder aligerar la espera y dar respuesta a todos los alumnos.

Para ayudar a evitar la larga espera, las autoescuelas reconocen tener que hacer una planificación exhaustiva tanto de las clases prácticas, como de los alumnos que, finalmente, presentarán a los exámenes. Desde la autoescuela Peñacastillo, en Santander, explican que para que los alumnos no pierdan destreza entre el final de sus clases prácticas y la consecución de su examen, planifican cuántos alumnos podrán llevar a examen cada semana haciendo coincidir su última clase práctica con la fecha del examen. Pretenden evitar un lapso temporal excesivo que les haga perder destreza, ya que señalan que este es el motivo de la alta tasa de suspensos en esta comunidad.

Mientras las listas de espera siguen aumentando, llega una ayuda de 200 euros para los aprobados del carnet de conducir El Gobierno ha vuelto a lanzar la ayuda para pagar el carné de conducir, que será de 200 euros por persona. Pueden solicitarlo jóvenes de entre 16 a 30 años, con un presupuesto destinado de 240.000 euros, para 1.200 personas, por lo que el orden de presentación de las solicitudes resulta fundamental. Los beneficiarios, que se hayan sacado el carné de conducir entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026, deberán estar en posesión de la licencia, y además, estar empadronados en Cantabria. Deberán aportar, entre otros documentos, una factura acreditativa del coste por la obtención del permiso y un certificado de la autoescuela en cuestión que acredite que todo está en regla. La consejera de juventud, Begoña Gómez del Río, asegura que con esta ayuda pretenden facilitar, a los empadronados en Cantabria, el acceso a la movilidad, en una comunidad que, recuerda, es principalmente rural.